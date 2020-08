Santos Laguna buscará “corregir el rumbo” contra Necaxa, aseguró Ulises Rivas (Foto: Club Santos)

Santos Laguna ha tenido un paso intermitente en el torneo Guard1anes 2020. Sin embargo, esperan que este viernes puedan “corregir el rumbo” venciendo a un fortalecido Necaxa en Aguascalientes.

Ulises Rivas, mediocampista Guerrero, reconoció que no ha sido un buen comienzo en el presente certamen. “Sin duda no era lo que esperábamos. Obviamente en el transcurso de los partidos hemos dejado ir puntos muy valiosos, pero sólo nos queda trabajar y corregir el rumbo contra Necaxa”, comentó.

A pesar de que en el Estadio Corona suman 4 puntos de 6 posibles, el canterano verdiblanco reconoció que el empate contra Atlas los obliga a conseguir una victoria en Aguascalientes. “Cada punto que dejemos ir en casa, sin duda nos obliga a buscar los tres puntos de visita”, explicó en conferencia de prensa.

Santos empató su último partido a cero goles contra el Atlas (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Armando Marin/ JAM MEDIA)

Rivas apuntó que el equipo no ha sido constante durante los encuentros, por lo que los rivales aprovechan para tomar ventaja. “Nos falta un poco más de continuidad durante los 90 minutos. En lapsos hemos regalado jugadas y dejado ir goles, que al final nos termina costando”, sentenció.

Señaló que las bajas por lesión o por contagio de COVID-19 también han ido mermando el rendimiento del equipo. Sin embargo, aplaudió el apoyo de las fuerzas básicas de Santos para remediar esta situación.

“Todas las bajas van a ser sensibles. Se han presentado oportunidades para que los jóvenes se puedan mostrar y yo estoy contento como canterano. No es fácil, pero no queda más que apoyarlos”, indicó.

Sin duda el plantel está muy completo. Estamos trabajando para tener esa sincronía y todo el plantel está preparado para lo que se viene

Rivas apuntó que el equipo no ha sido constante durante los encuentros (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Armando Marin/ JAM MEDIA)

Además, anotó que estas bajas han obligado al técnico Guillermo Alamada a buscar variantes, lo que ha generado que el pase del medio campo a la zaga central. “Algunos partidos me tocó jugar en una posición distinta. Yo me entrego e intento apoyar al grupo. No he jugado donde me desarrollo, pero siempre me entregaré al cien”, aseveró.

Por último, el futbolista de 24 años dio sus impresiones sobre los Rayos. Aunque apuntó que también iniciaron con problemas, explicó que han ido mejorando con el paso de las jornadas gracias a las actuaciones de sus jugadores como el delantero argentino, Lucas Passerini.

“Yo creo que todos vimos el primer partido contra Tigres (derrota 0-3). Sin embargo, los últimos partidos se han visto bastante bien. Paserini es una gran incorporación y está teniendo gran peso en la parte alta de Necaxa, así que vamos a tener que tener cuidado”, señaló.

Rivas aplaudió el apoyo de las fuerzas básicas de Santos para remediar esta situación (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Armando Marin/ JAM MEDIA)

El canterano santista reconoció la mejoría de sus próximos rivales, pero reiteró que los Guerreros deben conseguir la victoria a como dé lugar. “Va a ser un partido complicado. Necaxa viene jugando cada partido mejor, pero estamos necesitados y vamos a buscar los tres puntos sí o sí”, concluyó.

Santos Laguna visitará a los Rayos del Necaxa en el Estadio Victoria. Ambos conjuntos se encuentran en la parte baja de la tabla, sumando sólo 5 puntos de 15 posibles, por lo que una victoria ayudará a cualquier equipo a liberar presión para los siguientes encuentros.

El partido será este viernes 21 de agosto a las 19:30, en lo que será el inicio de la jornada 6 del torneo Guard1anes 2020. La transmisión televisiva estará a cargo de TV Azteca y por la cadena TUDN.

