“Los llamados de los entrenadores me movilizaban muchísimo. Estaba en tigres, en un club fantástico, donde estaba cómodo, pero me llamó el Cholo para ir a River, que era un club que cuando llovía goteaban los pasillos Monumental y había 4 meses de atraso. Me dijo que buscaba un 9 de mis característica, que era justo lo que necesitaba. Y cuando lo quise pensar ya estaba ahí. Todos me dicen ‘te fuiste de River, pero no es lo mismo que ahora’. Recordá lo que era en 2008, que era caótico. Con la inyección anímica del Cholo logramos ese campeonato. No sé si hicimos bien, porque salir campeón maquilla lo que es la realidad”, explicó. Y luego, añadió: “De este River no me iría ni loco, yo viví otra situación”.