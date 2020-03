A principios de diciembre, su nombre se vio envuelto, sin querer, en medio de una gran polémica y fue protagonista de un debate en el básquet nacional. Francisco Zustovich, de apenas 13 años, había metido 78 puntos en 20 minutos (lo máximo que puede estar en cancha a su edad) jugando para Peñarol de Mar del Plata en un torneo nacional U13 y dos vertientes salieron a la luz. Una que hablaba del inconmensurable talento de un pibe que se divertía en la cancha y otra que reflejaba un contexto no tan sano en la formación, con un chico de 13 tomando casi todos los tiros de un equipo y anotando el 70% de los puntos. Pero, claro, como suele pasar en redes sociales, la discusión se desvirtuó y aquejó bastante al chico y a su familia… Pero cómo son las vueltas de la vida: aquel partido que hizo visible una situación no tan extraña (que un jugador de inferiores anote muchos puntos) sirvió para que el tema trascendiera las fronteras y llegara a España. Y, sobre todo, favoreció una invitación para que el marplatense estuviera –por intermedio de la empresa You First- entrenando y jugando en el Real Madrid. Ni más ni menos. Y tan bien le fue a Achi, como lo apodan, que lo que eran dos semanas de estadía se transformaron en un mes (19/1 al 19/2) y terminó jugando la Mini Copa del Rey, un torneo con buena parte de los mejores prospectos de España. “Fue un poco loco todo. Dos meses después de la polémica estaba en el Real, hasta jugando un torneo tan importante. No creo que todo aquello me haya servido para que me llamen, porque me venían siguiendo de antes, pero sí fue extraño cómo cambió todo. Me ratificó, yo estaba en el buen camino“, cuenta Francisco, este base de 1m82 que acaba de cumplir 14 años y tuvo un muy maduro mano a mano con Infobae.