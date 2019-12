Rhodri Giggs también develó que no se habla con su madre Lynne desde el momento en el que Natasha hizo la confesión. Ella se puso del lado del ex jugador “porque yo no tengo 35 medallas, no jugué para el Manchester United por más de 20 años y no soy dueño de una gran casa”. “Es como si yo hubiera hecho esa aventura”, consideró.