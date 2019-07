Por eso es posible que, en el caso que no aparezca una oferta que seduzca a la institución, Gareth Bale seguirá en la Casa Blanca y Zidane deberá contar con el futbolista galés, a pesar de no estar en la consideración inicial del entrenador. Lo mismo sucederá con James Rodríguez: el Atlético del Cholo Simeone se sumaría a la puja por contratar al mediocampista colombiano, según exponen medios de Madrid. Pérez no quiere desprenderse a cualquier precio del volante, que también podría sumarse al plantel.