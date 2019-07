"Trabajo con los jugadores que el club me pone a mi disposición. En este momento Gonzalo está disponible y lo considero al 100 por ciento en los programas. Pero si los dirigentes toman otra decisión me adaptaré", respondió Sarri, dejando en claro que el Pipita no es una de sus prioridades. Según la prensa italiana el director técnico es uno de los que presiona para lograr el arribo de Icardi, a quien ya quiso fichar en su paso por Napoli.