Esa réplica de Kukushkin no pasó desapercibida para Kyrgios, quien le dejó un contundente mensaje: "No te preocupes, amigo. No necesité usarlo cuando te gané en Dubai". El controvertido jugador australiano hizo a su duelo de dieciseisavos del torneo de Dubai en 2016, en el cual se impuso por 6-3 y 6-2.