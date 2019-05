"El profesor Gareca vino aquí a hablar conmigo. Le dije, profesor, usted tiene la decisión. Él vino a hablar conmigo para ver lo que quería, si quería más tiempo con mi equipo o me estaba sintiendo bien como para tener una secuencia de partidos (…) Quien convoca es usted, yo no puedo tomar una decisión por usted. Si me llama o no es una decisión suya", afirmó.