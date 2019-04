Para el periodista Fabián Ortiz no quedan dudas: "Digo lo que sé, que es lo único que me atrevo a hablar, de las cosas que sé. Esto lo sé porque mi pareja de entonces trabajaba dentro de la organización, de lo que se llamaba de First Champions Productions pero que la gente conocía como Maradona Producciones. La hepatitis en realidad fue una enfermedad venérea que Diego contrajo aquí por prácticas sexuales sin mucho cuidado digamos. Entonces, como eso era intolerable, no se podía contar eso a los medios de comunicación, desde el club se generó una manera de explicarlo que fuera razonable durante el tiempo que tardara en rehabilitarse".