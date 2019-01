Shakira acudió también en respaldo a Messi pero no quiso asomarse al photocall, ni ser vista por la prensa. Aunque no todos los asistentes eran fanáticos del fútbol, Residente, quién había visto a Messi hace unos años en un partido entre Argentina y Ecuador pisaba por primera vez el Camp Nou. "Para alguien que no sabe mucho de fútbol como yo y poder distinguir a Messi es genial. Me habían hablado de este proyecto desde hace tiempo desde la disquera, es un proyecto de Sony y estoy ansioso por verlo".