Tras su paso por Francia, retornó a Brasil, donde pasó por el América, Vasco da Gama, Fluminense, Palmeiras y Guaraní hasta que finalmente, con 38 años, optó por retirarse. "Me siento culpable de no haber cumplido con las expectativas de la gente. Mucha gente buena creó expectativas a mi alrededor y nunca obtuvo resultados ", remarcó Carlos Henrique Raposo, quien aseguró: "No me arrepiento de nada. Los clubes engañan mucho a los futbolistas. Alguno tenía que vengarse de ellos".