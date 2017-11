"Sucedió que él vivió uno de los grandes momentos de la historia del fútbol del Perú. Después de 36 años, Perú volvió a la Copa del Mundo. El presidente decretó feriado nacional por allí. Hubo una celebración absolutamente natural. Si va a jugar o no, no lo sé. Esta es una decisión de la comisión técnica. La justificación (para él no haber sido relacionada antes) es que llegó después del entrenamiento de ayer. Sobre multa, no hay deliberación para eso", explicó.