Con respecto a quiénes eran sus socios, el empresario argentino confirmó ante el fiscal Samuel Nitze de la Corte Federal de Brooklyn que se trataba de altos funcionarios del fútbol sudamericano. También mencionó a las firmas: "A Juan Ángel Napout (ex presidente de la Conmebol) le pagué coimas entre 2010 y 2015, a José María Marin (ex titular de la Confederación Brasileña de Fútbol) entre 2012 y 2015 y a Manuel Burga (ex presidente de la Federación de Fútbol Peruano) entre 2010 y fines de 2013. Teníamos varios socios en distintas partes del mundo, como Fox Sports en Estados Unidos, Media Pro en España, TV Globo en Brasil, Full Play de Buenos Aires, Traffic, que tiene sede en Brasil, pero a través de una sucursal en Miami. Éramos socios con el grupo Clarín en Argentina."