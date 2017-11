"Ha sido una temporada increíble, hace un año no podía ni soñar acabar como número uno. Pero la temporada no ha acabado. Ahora estoy aquí en París, la ciudad más importante en mi carrera, para ganar un nuevo torneo", dijo nada más terminar el choque. "No era un objetivo, era imposible pensar en esto después de un periodo de tiempo con tantas lesiones", agregó en rueda de prensa.