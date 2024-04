Luego de robar un taxi, tres sujetos fueron capturados en Bogotá

La Policía capturó a tres sujetos por el delito de hurto - crédito Infobae.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó en la madrugada del martes 30 de abril sobre la captura de tres personas, quienes minutos antes habían hurtado un taxi en el sur de la capital.

En el desarrollo del Nuevo Modelo del Servicio de Policía orientado a las personas y los territorios, las autoridades lograron su detención en flagrancia sobre la avenida Fucha, ubicada en la localidad de Tunjuelito.

De acuerdo con información de la institución, los sujetos robaron el vehículo bajo la modalidad de intimidación con arma de fuego y arma cortopunzante. Fue así como las autoridades activaron el plan candado y tras la persecución, los capturaron por el delito de hurto y la recuperación del vehículo.

De acuerdo con información que reveló el teniente coronel Germán Gómez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana Número Dos, “en una operación oportuna e inmediata por parte de nuestros policías se logra al captura de tres delincuentes y la recuperación de un vehículo automotor”.

El oficial agregó que: “Un taxi fue requerido en la avenida Caracas con el fin de desplazarse hacia el sector de Lucero, es allí donde intimidan al conductor con arma de fuego y lo pasan a la parte trasera. Posteriormente nuestra red de taxistas dio aviso a las autoridades y se inició el plan candado, donde se da de manera oportuna la recuperación del automotor y la captura de los sujetos”, señaló.

Por su parte, el conductor que fue víctima de robo contó sobre los sucesos. “Me encontraba trabajando en mi vehículo taxi cuando tres sujetos me sacaron la mano y me dijeron que iban con destino al CAI de Lucero, me dirijo hacia el punto y llegando al lugar me indicaron que los dejara una cuadra más arriba. Al llegar allí, un hombre me saca una pistola, me la puso en la cabeza y me dijo ¿ya sabe que perdió?”.

Fue así como “ellos me pasaron para atrás y empezaron a despojar de todas mis pertenencias, me dieron una vuelta a la manzana, me botan del carro y arrancaron con el vehículo. Gracias a los patrulleros que hicieron su labor y recuperaron mi vehículo”, aseguró la víctima.

Durante el primer trimestre de 2024, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Convivencia reveló que se recuperaron 400 vehículos gracias a las operaciones y controles implementados. Los esfuerzos coordinados incluyeron la recuperación de otros objetos robados, tales como bicicletas, patinetas, motocicletas y celulares, beneficiándose de las denuncias gestionadas a través de la Asistencia Integral a la Denuncia (Aide).

Por otro lado, la concejala Diana Diago, del Centro Democrático, proporcionó datos específicos sobre el robo de vehículos en Bogotá, identificando a Kennedy, Engativá, Puente Aranda, Rafael Uribe, Suba, Ciudad Bolívar y Bosa como las localidades con más de 200 incidentes anuales, liderando la lista con 897 casos Kennedy.

En respuesta, César Restrepo, secretario de Seguridad, enfatizó la relevancia de reportar estos delitos mediante Aide, señalando que la plataforma no solo recibe denuncias sino que verifica su autenticidad y facilita la orientación necesaria a las víctimas, inclusive a través de las redes sociales.

La Secretaría también ha dispuesto una Línea de atención (601) 3779595, ext. 1137, para reportar incidentes, prometiendo asistencia especializada y, si es preciso, desplazamiento al lugar de los hechos para garantizar que las denuncias sean formalizadas correctamente.

Otro caso similar

En una acción coordinada y efectiva, la Policía Metropolitana de Bogotá logró frustrar un intento de hurto perpetrado por tres individuos, entre los que se destaca la presencia de un menor de edad. El suceso, que culminó en la localidad de Puente Aranda, cerca al centro de la ciudad, se desató tras una intensa persecución que inició en el barrio La Sevillana, ubicado entre las localidades de Tunjuelito y Kennedy.

Los hechos se desarrollaron cuando los sospechosos, fingiendo ser pasajeros, abordaron un taxi en La Sevillana. Pocos metros después, amenazaron al conductor con cuchillos, lo maniataron y lo abandonaron, para luego huir hacia Puente Aranda con el vehículo. Sin embargo, la rápida reacción del gremio de taxistas, quienes alertaron a las autoridades sobre la dirección de la huida, fue crucial para el despliegue del “plan candado” por parte de la Policía.

Este operativo culminó con éxito en la Carrera 50 con Calle 2C, entre los barrios La Camelia y El Jazmín, donde los delincuentes fueron interceptados y aprehendidos.