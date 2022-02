“El amor apesta”: el periodista mexicano Arturo J. Flores se ríe de todas las personas que han padecido con romances

De igual forma, el escritor narró qué fue lo complicado para escribir este libro e incluso de dónde se inspiró para el nombre. (Foto: Penguin Random House)

Cuando hablamos de amor recordamos los momentos más icónicos del cine, de occidente, del cual han romantizado cada una de las escenas y que han querido imitar muchas personas, aunque no les sale como se debe.

En la literatura hay amores muy intensos que podemos ver en libros como “Lolita” o incluso, hay amores que terminan en muerte, como el caso de “Romeo y Julieta” o incluso “Ana Karenina”. Sin embargo, esas son demostraciones que el amor no es como lo imaginamos.

Por esa razón que para el escritor Arturo J. Flores, “El amor apesta”, pues en su nuevo libro no solo se ríe del significado que existe en la sociedad, se burla de ti, de él y de todos los seres humanos, implementando el diálogo a manera de Stand-up.

Un libro como este es un homenaje a todos los que se han enamorado sin sentir dolor, para quienes nunca han sido “friendzoneados” por la chica o chico de tus sueños.

Aunque en la actualidad se vive el amor un tanto diferente. Ya no son las lecturas tan extensas que uno leía como el amor que se desprendía en “Desayuno en Tiffany” o incluso, si pusiéramos en este siglo el libro de “Orgullo y Prejuicio” todavía seguiríamos como Elizabeth y Darcy, que hacen frente a los prejuicios que emergen al surgir su amor, descrito por Jane Austen, pero no, ya no es así.

Ahora lo que mata una relación en el siglo XXI son las palomitas azules de WhatsApp, una aplicación de móviles que ha terminado con demasiadas relaciones y que mete en líos a muchas otras.

Razón por la cual debemos de tratar al amor con pinzas y en esta época no se hace la excepción: “El amor no se crea ni se destruye. Sólo se transforma. Puede hacerlo en la cosa más bella o la más aberrante del universo”.

Este libro no es más que una forma de reconocer que existen personas que aún creen que cupido, muy religiosamente, y que van a encontrar a su media naranja y que muy pronto terminaran de estar solteros para vivir una vida más alegre.

De igual forma, el escritor narró qué fue lo complicado para escribir este libro e incluso de dónde se inspiró para el nombre.

“Escribir este libro no fue sencillo. Cuando mi editor me encomendó que pensara en un libro que repitiera el esquema de Godínez, el poder de la quincena (otro libro de su autoría), en el que se mezclan la broma con el dato duro y la dureza de la realidad con la hilarante imaginación, lo primero que me vino a la mente fue el título: ´El amor apesta´. Inspirado, por supuesto, en la canción De que el amor apesta, de Charly Montana. De aquí que para rendirle tributo incluya una reveladora entrevista con él, en la que habla sobre el amor, publicada hace años en la revista Marvin”.

Es más, el propio autor hace referencia al por qué al amor le dice “apestoso”, pues en muchas ocasiones el amor no corresponde con la realidad. Pone un ejemplo de la franquicia de hamburguesas, del cual uno las podrá ver increíble en el aparador o incluso en el menú, pero cuando ya se la entregan a uno, no es lo que parece: “ya no luce tan bien”.

Y a pesar de apestar, el autor explicará en qué consiste, porque solo por apestar no necesariamente es mala.

En este libro, no es de superación personal y mucho menos de ayudar a uno a encontrar el amor. Es un libro que se ríe de los momentos más desafortunados que ha pasado cada uno, en la vida, y todos puedan divertirse.

