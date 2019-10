–Nuestros trabajos eran un poquito disímiles en el sentido de que Perlongher era un militante que lo expulsan de su partido y termina su vida en San Pablo, donde escribe ese libro maravilloso La prostitución masculina o Devenires minoritarios. Pero el trabajo mío con Pedro en esa época, si bie n nos interesaba poner el cuerpo homosexual en escena, era un trabajo más político. Trabajábamos con todo lo que tenía que ver con los detenidos desaparecidos, principalmente, estábamos en alianza con las madres, con los torturados, por el retorno de la democracia , entonces nos alejaba un poco del “cabaret” de Copi que si bien ciertas obras nos fascinaban, también era la insoportable levedad del gay que cree que todo lo resuelve en el teatro. Odio a los actores. Por eso hicimos alianza con Perlongher y no con la Batato Barea, que era más cabaretera. Además Perlongher había leído a Deleuze y Guatari, nosotros no habíamos leído a Deleuze y ya Perlongher hablaba sobre la desterritorialización o hablaba sobre lo que era el devenir, devenir otra cosa, no basta con ser uno mismo, qué cuerpos pueden devenir. Entonces tenía la ventaja de lector de filósofos, de antropólogos y en ese sentido aplicaba Cadáveres, que sigue siendo uno de los poemas y de uno de los poetas favoritos que yo elijo. Es un discurso completo contra el fascismo: “En esa risa, la que se deshilacha, la que no quiere que se diga, hay cadáveres” o “En su raya comandante, ahí hay cadáveres”. Una maravilla. Néstor Perlongher sigue asombrando y alucinando hasta el día de hoy. En la literatura rioplatense se produce una generación de escritores donde está Osvaldo Lamborghini o también con algunas cosas Manuel Puig, como El beso de la mujer araña, donde el revolucionario, el guerrillero es encerrado con Molinita, la trola, para que le saque información. En Tengo miedo, torero, Lemebel vuelve a repetir el gesto del revolucionario con la loca y no hay que decir que es homosexual, el cuerpo ya es homosexual. Como cuando un periodista le preguntó a Juan Gabriel si era homosexual. Y él contesta fantástico: “Lo que se ve no se pregunta”. Una clase magistral.