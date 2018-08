Puig explica: "La primera novela fue sobre todo un intento de aclararme por qué de niño yo solamente respiraba dentro del cine. Y afuera, si no estaba con un escudo, no me sentía bien. Entonces escribí La traición de Rita Hayworth en base a las voces de mis vecinos, de mis maestras, mi propia voz de niño. Y a todos esos personajes, Rita Hayworth les resultaba importante, entonces yo no la podía dejar de nombrar. Pero al poner esos nombres reales sentí que entraba en un territorio peligroso, pero me aventuré." Sabía del peligro de exponerse y de exponer a los habitantes del pueblo, y "recibió su merecido".