Rodrigo Figueroa, coordinador de programación del Centro de Arte Los Galpones, da su versión: “Me parece que fue porque los encargados de la actividad no tenían disponibilidad para cubrir el costo del espacio. En el segundo semestre hubo un ajuste en los costos. Te digo que me parece porque se suspendió después que informe dichas condiciones. No son costos tan elevados pero se necesita una prevención. No descarto planear la manera de que pueda ser proyectado a futuro”. En junio, Monsalve presentó su documental a críticos, periodistas y allegados en una sala dependiente de la Alcaldía de Chacao.