No ayudó a esclarecer el caso que el obituario de Poe lo escribiera su adversario literario, Rufus Griswold, quien en lugar de aprovechar la ocasión para cerrar con dignidad su pequeña guerra, describió al gran autor como una piltrafa moral tendiente al abuso del alcohol y de las mujeres. El texto apareció, con el seudónimo de Ludwig, en The New York Tribune. Aunque Griswold detalló, de manera aumentada, ese retrato en la primera biografía de Poe, la investigación académica objetó su exactitud y hasta su honestidad, ya que tenía al menos causa probable para mentir: Poe había destrozado su trabajo como experto en poesía tanto en público como en privado, y ambos habían disputado la atención de una poeta de Boston.