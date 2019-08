W: En mi caso depende del libro. La última cazadora tiene el mismo escenario que Buffy, la cazavampiros, el viejo programa de televisión, y fui contratada para hacerlo. Me lo ofrecieron y me encantó porque era muy abierto, podía escribir la historia que quisiera y construir al personaje. Entonces hice mucho trabajo de planeamiento antes de empezar, aunque eso no es lo más común. Por ejemplo, con Juegos Mentales tuve una idea que me encantaba, entonces me senté a escribirlo y en una semana tenía el primer borrador. Era tan divertido contarme a mí misma la historia que apareció muy rápido en mi mente. Cuando eres un autor de carrera cada libro surge de una manera diferente, pero para mi lo más importante es que la historia me motive y me importe.