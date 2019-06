Mairal le comenta que en sus otros libros —por nombrar algunos: Los suicidas del fin del mundo, Plano americano y Zona de obras— tiende a invisibilizarse, a ocultarse como autora, "pero acá Bruno no te deja". "Es un juego bastante perturbador y perverso, y por ende lindo", responde ella. "Bruno tiene un juego que hace siempre. Es el juego de las preguntas. Hace una pregunta feroz, una pregunta bestia. A mí me preguntó mi posición sexual favorita, si me había acostado con una mujer, si le había sido infiel a mi marido. Esas cosas. Imagínense, me las hacía un hombre que acaba de conocer. Esto lo repitió más veces. Yo traté de que Bruno no crea que esto era una relación de amistad. Hubo muchos momentos incómodos. Intenté reflejar esa incomodidad en el libro. Y sí, estoy muy expuesta, pero no en plan inmolación".