—P. S.: Yo me siento muy identificada pese a ser otra generación. El feminismo no es nuevo, tiene toda una historia. Creo que está tomando una fuerza en este momento como uno de los movimientos de tranformación social donde hay otra prédica desde el punto de vista de las pretensiones: nadie quiere el poder político, se está pidiendo otra cosa. Tenemos que escuchar, no criticar. Yo, hablo por mí, tengo un montón de marginalidades: mi origen es judío, soy mujer, soy del interior. Puedo reunir un montón de marginalidades que me enriquecen enormemente. Me parece que todo este movimiento a mí me enriquece el lenguaje con todas estas cosas nuevas que están saliendo. No hay que temer, ya tomarán sus forma.