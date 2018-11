–No tengo mucha información sobre la intervención de las tropas brasileñas en Haití, pero habría que separar este punto porque fue un pedido de las Naciones Unidas y, si bien fue en medio de una situación de sacar a un presidente legítimamente electo, había un estado de hambre, y las Naciones Unidas promovieron una intervención, pero no tengo mucha más información. Pero los otros aspectos que definiste… Uno de los problemas de nuestros gobiernos fue que no hizo la reforma política en Brasil. No es posible gobernar apenas con los partidos que apoyaron durante el proceso electoral. Hay un conjunto de fuerzas políticas que apoyan a quien esté en el poder y sacan provecho de ello. Si hubiéramos hecho la reforma política con el gobierno de Lula, cuando teníamos la fuerza necesaria para hacerlo, podríamos haber mejorado los mecanismos de la democracia brasileña y habríamos podido prescindir de la presencia de esas fuerzas políticas que no tenían nada que ver con el programa de gobierno de Lula.