En realidad, una no. Pecho Frío, que fue con su amigo Boca Chueca, quiere pasar inadvertido tal como vive. Pero aunque se encomienda a San Martín de Porres, le toca jugar con Mama Güevos. Y el último entretenimiento consiste en un beso. "No puedo besarlo, me da asco, voy a quedar como un mariconcito", piensa Pecho Frío, pero lo hace para regalarle las vacaciones a su esposa, Culo Fino.