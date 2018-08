La edición fue censurada y secuestrada por las autoridades argentinas (el censor en este caso fue el intendente porteño) bajo la acusación de obscenidad e inmoralidad. La revista Sur en el número 260 de septiembre-octubre de 1959 le dedicó treinta páginas al tema. Los principales intelectuales latinoamericanos condenaron la medida y apoyaron la publicación. Borges escribió: "No puedo intervenir con eficacia en esta polémica. No he leído el volumen de Nabokov y no pienso leerlo, ya que la longitud del género novelesco no condice ni con la oscuridad de mis ojos ni con la brevedad de la vida humana". Luego trata de evitar asociar lo inmoral a lo sexual y habla de lo virtuoso que puede ser, al menos en la literatura (su mundo), lo sugerente. Por último hace una diferencia casi procesal: sin negar la censura, sostiene que quien debe encargarse de ella es el poder judicial y no el municipal.