"Mi nombre es Stuart, y me acuerdo de todo". Decía Ricardo Piglia que los buenos escritores son los que saben que escribir es difícil, que el lenguaje no es transparente. Julian Barnes es sin duda uno de ellos, y este comienzo es parecido al de Moby Dick, y al de tantos relatos que llaman la atención sobre el hecho de que lo que viene a continuación es una versión de lo ocurrido, una perspectiva, y no la verdad objetiva. Al mentar su nombre propio, están diciendo: todo lo que viene a partir de acá es arbitrario. La gracia de este comienzo es que en la segunda parte de la frase se desmiente a sí mismo: dice que se acuerda de todo, y le queda al lector creerle o no. Hablando del asunto es una novela sobre un triángulo amoroso en el que los tres personajes-narradores se desmienten continuamente los unos a los otros.