"Siempre supe que Bernard [d'Ormale] sería mi último marido. No me dice cómo debo pensar. Por el contrario, modera mi temperamento. Cuando lo encontré, me aportó la presencia y el consuelo que me faltaban desde hacía tantos años. Cuando llegó, me sedujo por su personalidad, su inteligencia, su erudición. Tenía una especie de insolencia que me parecía divertida y que afortunadamente conservó. Hoy, después de 25 años de matrimonio, cuando se aleja, aunque sea un solo día, me vuelvo loca de tener que vivir sin él. Es el único que supo establecer una distinción entre Brigitte y Bardot, y eso me aporta un placidez tardía, pero salvadora."