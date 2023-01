Así pasaron la noche de fin de año algunos famosos colombianos

CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑOS DE ALGUNOS FAMOSOS COLOMBIANOS

Como es costumbre finalizando el año varias personas comparten mediante redes sociales las actividades, lugares y personas con las que viven este momento. Los famosos colombianos, como músicos, deportistas, creadores de contenidos y demás, no son la excepción. Por eso aquí le contamos como algunos de los famosos colombianos que fueron tendencia en el 2022 pasaron el año, desde fotos en la playa hasta el momento en el que estaban escribiendo sus propósitos para este 2023.

Sin duda Karol G fue una de las cantantes que más robo miradas el año pasado, pues además de lanzar algunos éxitos como Gatubela, dejó atrás el azul de su pelo que tanto la caracterizó por años, para pasarse al rojo. La bichota, como la llaman sus seguidores, dejó un sentido mensaje en su Instagram donde agradeció al año que se fue, aunque reconoció que para ella tuvo momentos complejos.

“Gracias 2022 por lo difícil que fuiste, pero más aún, por todo lo que me enseñaste ✨🌊 Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, más tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó 🌺 … Me quedan los recuerdos de muchas lagrimitas, de frustraciones y preguntas y cosas que siguieron rompiendo mi corazón (tal vez para reconstruirlo más bonito), pero también sueños cumplidos, de sonrisas interminables, de poder visitar los lugares más increíbles que alguna vez conocí, y la sabiduría de poder decir que los millones los cuento en la salud, la familia y los buenos tiempos y que no importa que, ni cómo, ni cuando …MAÑANA SERÁ BONITO”, compartió la intérprete de Tusa.

En su publicación también dejó ver que el cierre del 2023 lo pasó junto al mar, pues subió en sus redes sociales unas fotos en la playa donde se le ve con un vestido de baño con transparencias de color amarillo y con una tabla de surf, y aunque no comparte su ubicación se presume que podría ser en Estados Unidos.

Por su parte, Feid, que fue tendencia tras lanzar su último álbum titulado ‘Feliz cumpleaños Ferxxo te pirateamos el álbum’ y romper récord de venta en la boletería de su gira, celebró su fin de año con el lanzamiento de su nuevo EP, ‘SIXDO’ y escribiendo sus metas para el 2023, como lo dejó ver en sus historias de Instagram.

Sumado, en una publicación agradeció a sus fans por escuchar su música y aseguró que el 2022 fue un año muy positivo para él, además, que lo disfrutó de comienzo a fin: “Bueno mor que te puedo decir 🫃💚 que año más loco, desde que empezó hasta que termino la pase una retrochimba 🧳 BIENVENIDOS TODOS LOS BUENOS DESEOS PARA ESTE 2023 y de mi parte mucho amor y mucha luz pues mor!! GRACIAS por compartir otro año conmigo y con mi música. PA QUE BAJARLE SI ES MÁS CHIMBA LO QUE VIENE”.

Por otro lado, el 9 de la selección Colombia, Radamel Falcao compartió una foto con su familia donde tanto él como su esposa y sus hijos lucían unas gafas con los números 2023.

En cuanto a cómo disfrutó el Fin de Año, Lorelei compartió unas historias donde se ve al ‘tigre’ en una fiesta cantando junto a ella Si no te hubieras ido de Marco Antonio Solis.

Por su parte, la actriz de Hollywood, Sofía Vergara, pasó el nuevo año junto a su esposo Joe Manganiello en la ciudad de Cartagena de Indias donde se encuentran vacacionando. Como lo mostró en sus historias el día terminó compartiendo con varias personas en la playa donde encendieron fogatas y se ve algunas personas bailando danzas típicas de la cultura caribe colombiana.

Finalmente, otro que volvió a su tierra natal para celebrar el fin del 2022 y el comienzo de 2023 fue Yefeson Cossio, que fue hasta un barrio popular en Medellín donde fue recibido con mucho cariño por las personas, especialmente por los niños y las niñas.

