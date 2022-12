Ídolo para rato: Adrián Ramos renovó con el América de Cali

Adrián Ramos se queda en el América. Twitter: @AméricadeCali

América de Cali ya piensa en 2023 con varios refuerzos, y es que el equipo dirigido por Alexandre Guimaraes, no logró convencer en el remate del torneo regular y estaba obligado a reforzarse. La mejor noticia de año nuevo llegó en el último día del 2022, pues la escuadra escarlata confirmó la renovación de uno de sus referentes e ídolos, caso de Adrián Ramos, quien jugará un año más con los rojos.

Gustavo Adrián Ramos Vásquez le apostará a su tercer año consecutivo con el onceno vallecaucano, pues con 36 años, se presumía un posible retiro; sin embargo, la experiencia está garantizada para la próxima temporada en la escuadra americana.

A través de su cuenta de Twitter, América de Cali publicó un video en donde describía al jugador a detalle, con el fin de dar pistas sobre el mismo. Uno de los más particulares, fue el de la cantidad de juegos con los ‘Diablos Rojos’, club con el que también pasó los 200 goles como profesional en su carrera.

El club narró:

“Ídolo de la hinchada americana, fiel representante de nuestra idiosincrasia, corre sangre escarlata por sus venas, capitán de la pasión de un pueblo, goleador de hueso rojo surgido en nuestras categorías de formación, referente de las nuevas promesas, más de 200 compromisos defendiendo con honor la piel del único pentacampeón”.

El delantero extendió su contrato con el cuadro vallecaucano. Vídeo: América de Cali

Así las cosas, el jugador hará parte del plantel que buscará regresar al título en 2023, sin embargo, todo apunta a que si no hay algún tipo de alteración a futuro, Adrián Ramos se retire en el América de Cali, pues así la vaticinó hace varios meses y probablemente le dé dicho gusto a los hinchas del onceno caleño.

Hace algunos meses, el jugador mencionó en Caracol Radio:

“Es un sueño de todo jugador cuando ha tenido los inicios en el club del cual es hincha, donde se ha formado y ha tenido la posibilidad de hacer ese sueño realidad, el mío también es este, pero sabemos que el fútbol cada vez exige más. Mi presente es América, espero que aquí pueda hacer ese retiro, estoy contento y ya veremos qué pueda pasar. Mientras esté compitiendo en la manera que lo hago, espero seguir acá y terminar mi carrera acá”, expuso el delantero.

Ilusión de otro fichaje

Los hinchas del América de Cali desde ya sueñan con otro posible fichaje de importancia, si bien, la edad puede ser un factor contraproducente, para muchos hinchas se convierte en la oportunidad de demostrar talante a través de la experiencia. Teniendo en cuenta este contexto, los aficionados se preguntan por el futuro de Hugo Rodallega, quien podría llegar eventualmente al onceno de la ciudad de Cali.

Sobre el tema, fue el mismo delantero quien habló con el periodista Carlos Arturo Arango, dejando amplias pistas sobre su posible fichaje como escarlata:

“Obviamente, no voy a cobrarle al América el salario que cobraba en Turquía, Inglaterra o en Brasil. Acá el tema no pasa por dinero, pero lo que espero es que haya un negocio justo para América y para Hugo, es normal. Yo me voy a rebajar el salario, pero obviamente tengo hijos y una familia grande. Debo seguir trabajando y seguir cobrando”, afirmó Hugo Rodallega en charla con ‘El Petiso’ Arango.

