Nueva modalidad de estafa mediante billeteras virtuales como Daviplata

En el último mes del año se aumentan las formas de estafa en el país. Foto: GETTY

A final de año se ha convertido en algo común que varios ciudadanos denuncien estafas y es que cada vez son más las estrategias que usan los criminales para robar a las personas, esto, teniendo en cuenta que es la época donde los colombianos reciben primas y dineros adicionales por las labores ejercidas en todo el año. La última modalidad fue denunciada por un comerciante que pedió 100 mil pesos en una transacción mediante una aplicación fraudulenta de la billetera virtual Daviplata, que es muy similar a la oficial, el sujeto supuestamente había recibido un pago por este medio, pero nunca le llegó.

De acuerdo con el testimonio del sujeto que habló con Caracol Noticias, al comienzo todo parecía haber salido bien, pues tras supuestamente haber recibido una transferencia de dinero le llegó un mensaje con todo en orden y en la supuesta aplicación le aparecía la realización del proceso, pero una vez pasó el tiempo se dio cuenta de que el dinero nunca se llegó a la billetera virtual.

“Cuando estamos haciendo la transacción, ellos me muestran pantallazos de la transacción aprobada; yo verifico, hay un código que también aparece ahí, entonces, pues, por seguridad siempre le tomamos captura para verificar”, contó el hombre víctima de los criminales virtuales.

Y agregó que: “Me llega una notificación de mensaje de texto de que mi cuenta fue cargada con 90 mil pesos de la venta. Sin embargo, fui a verificar, me metí a la aplicación Daviplata y no llegó. Pensé que como fue fin de semana quizás se demora un poquito en llegar a la plataforma”.

En este sentido, el sujeto recomendó que, en el caso de vender un producto, si no les aparece el depósito, no den por hecho el proceso, ya que pueden ser robados y estafados.

“Duden cuando les hagan una transferencia y se demore. Por lo regular, estamos optando por no soltar el producto hasta que no nos llegue a la cuenta. Es preferible perder una venta y no el producto”, finalizó su denuncia.





Denuncias sobre delitos informáticos

Hace algunos días, la Policía dio un golpe a una banda que se dedicaba a los delitos informáticos y financieros. Tras la captura de varios de sus miembros, la institución dio a conocer algunas cifras que han recolectado sobre este delito en el país. En medio de rueda de prensa, el brigadier general Tito Yesid Castellanos, director de Seguridad Ciudadana, comentó que las denuncias más comunes son por casos de hurto a través de medios informáticos, con 23.428 denuncias.

“Otros dos delitos frecuentemente denunciados ante las autoridades colombianas son el acceso abusivo a un sistema informático, con 12.635 denuncias, y violación de datos personales, con 12.137″, dijo el funcionario, y añadió que algunas modalidades de delitos informáticos que se hacen más frecuentes durante las fiestas navideñas porque los delincuentes aprovechan situaciones como los pagos de primas y aguinaldos o el interés por viajar para hacer de las suyas.

Entre las modalidades más comunes mencionó las ofertas de paquetes vacacionales o turísticos, así como las rentas de fincas o zonas de esparcimiento, sumado a la estafa por la compra o venta de productos y servicios a través de internet, además de las estafas a través de llamadas telefónicas (vishing): se suplanta a las entidades financieras, se ofrece un premio inexistente para robar datos, entre otras situaciones.





SEGUIR LEYENDO