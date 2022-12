Sena abre convocatoria para instructores: conozca los requisitos

El Sena invitó a profesionales en carretas técnicas y tecnológicas en participar al banco de instructores de 2023. Foto vía: SENA

La Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) realizó una invitación pública, a nivel nacional para conformar el banco de hojas de vida de los interesados en ser instructores contratistas de la entidad en 2023.

Los profesionales que se encuentren interesados tendrán hasta el próximo 18 de diciembre, último día de plazo, para realizar la inscripción de la hoja de vida del solicitante a través del siguiente enlace: sena.edu.co. El SENA recordó a aquellos que deseen participar en esta convocatoria leer atentamente los términos y condiciones.

Así pues, esta convocatoria tiene como fin preseleccionar a los aspirantes que van a guiar los procesos de aprendizaje en los Centros de Formación del SENA en el país. En esta convocatoria podrán aplicar colombianos y extranjeros con permiso de trabajo y títulos académicos convalidados o apostillados.

El SENA resaltó que esta invitación está abierta para instructores contratistas actuales y antiguos, así como para el público en general; quienes deseen participar en la vigencia 2023 deben realizar el proceso de inscripción nuevamente.

Estos son los requisitos de inscripción

Cumplir y aceptar los lineamientos establecidos en los términos y condiciones del Banco de Instructores 2023. Consultando en el siguiente enlace: comunicaciones

Registrar la hoja de vida en la Agencia Pública de Empleo- APE del SENA , y cargar la documentación requerida en formato PDF, sin superar los 22 MGB.

Los interesados en dictar programas de formación titulada y complementaria en modalidad virtual deben acreditar lo señalado en esta ficha.

Estos son los requisitos solicitados por Servicio Nacional de Aprendizaje

Nivel profesional

Título en el área a orientar según el diseño curricular.

Certificación de mínimo 40 horas en programas virtuales o en la norma de competencia pedagógica 240201057 ‘orientar formación a distancia de acuerdo con procedimientos técnicos y normas’.

Contar con 24 meses de experiencia: 12 relacionados con diseño curricular y 12 como instructor de formación virtual.

Nivel tecnólogo

Los mismos requisitos del nivel profesional a excepción de la experiencia, que para este caso son 30 meses: 18 relacionados con el diseño curricular y 12 como instructor de formación virtual.

Documentos adicionales por las condiciones de auto caracterización del inscrito:

Campesino(a)’ debe aportar al momento de su inscripción en el Banco de Instructores SENA 2023, una certificación de pertenecer a una sociedad de agricultores o pecuaria o debe anexar una certificación de la Si el inscrito se autocaracteriza como ‘debe aportar al momento de su inscripción en el Banco de Instructores SENA 2023, una certificación de pertenecer a una sociedad de agricultores o pecuaria o debe anexar una certificación de la Secretaría de Gobierno municipal en la que conste esa condición.

Si la persona se autocaracteriza como ‘ Víctima del conflicto armado’ , el inscrito debe estar incluido en el Registro Único de Victimas – RUV.

Si el inscrito se autocaracteriza como ‘ Persona con discapacidad’ , debe aportar al momento de su inscripción en el Banco de Instructores SENA 2023, certificado médico de esta condición y que la misma no impida la ejecución del objeto contractual.

Si la persona se autocaracteriza como ‘Indígena’, el solicitante debe aportar al momento de su inscripción en el Banco de Instructores SENA 2023, certificado emitido por las autoridades de la comunidad correspondiente o anexar registro de esa condición.

Así se pueden registrar

El SENA señaló que los interesados deberán como primer paso ingresar a la plataforma de la Agencia Pública de Empleo del SENA, dirigirse al menú ‘Banco de Instructores’ y seleccionar la opción ‘Banco de Instructores SENA 2023′. Verificar los perfiles ofertados por los Centros de Formación del SENA y elegir un único perfil con el que cumpla todos los requisitos.

En el campo ´requisitos´ registrar la información de educación y experiencia. Una vez diligenciados todos los espacios, hacer clic en ´guardar y continuar´, revisar la información preliminar, aceptar los términos y condiciones y dar clic en ‘continuar’. Por último, pulsar ‘finalizar inscripción’.

Cabe mencionar que la conformación del Banco de Instructores no tiene costo alguno. El SENA sostuvo que esta convocatoria no es un concurso de méritos y no genera continuidad en la contratación de servicios personales para vigencias posteriores. Los inscritos preseleccionados no adquieren un derecho para ser contratados en el 2023 “debido a que la suscripción de contratos está sujeta a las necesidades de los Centros de Formación de la Entidad durante la vigencia correspondiente y el presupuesto”, concluyo el establecimiento.

Seguir leyendo: