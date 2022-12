Reforma agraria: gobierno Nacional inició la compra de tierras a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan)

En la imagen, el presidente de Fedegán José Félix Lafaurie y la ministra de Agricultura Cecilia López. FOTO: Presidencia de la República (Juan Diego Cano)

Un primer gran paso para dar inició a la reforma agraria que busca consolidar el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, se dio en la noche del martes 13 de diciembre de acuerdo con unas declaraciones que dio la ministra de Agricultura, Cecilia López.

“El gobierno ha decidido comprar tierras de Fedegan en la región Caribe y en el Magdalena Medio, ahí vamos a concentrar toda la operación del Catastro Multipropósito”, citaron de lo dicho por la funcionaria en el periódico regional El Heraldo.

López indicó que ya recibieron 200 hectáreas de las que les han ofrecido, pero antes de adquirir más de ellas, analizarán si tienen carácter productivo y le estén dando un mal uso, requisitos previos a la entrega a los campesinos que se beneficiarán de este proceso.

“Junto con los proyectos productivos, junto con las tierras que vamos a distribuir, van a generar una dinámica social muy importante”, destacó.

Reiteró la ministra que las compras de los terrenos los realizarán basándose en el precio comercial, pero se asegurarán de que sirvan para los propósitos de los campesinos beneficiarios.

“Tenemos que mirar que la tierra sea productiva, que no sea inundable, que se haya comprado dentro de las normas de la ley, que no exista ninguna sombra. No importa cuanta tierra compremos, (desde que se haga de) manera absolutamente transparente”, referenciaron de lo dicho por López en la emisora Caracol Radio.

El proceso será complejo por lo que la funcionaria desde ahora solicitó colaboración para que desde el espacio se pueda dilucidar cuáles son los mejores terrenos para ese fin.

“Necesitamos un apoyo satelital para no tener que ir a buscar las tierras personalmente, eso nos quitaría mucho tiempo”, afirmó.

Reconoció que no se trata de un proceso que se pueda llevar de la noche a la mañana, pero con los cambios que se están dando tras la histórica colaboración que viene brindando el gremio ganadero, se le está enviando un mensaje a los violentos.

Volvió a señalar que la reforma agraria es un prioridad del actual Gobierno, y aunque sigue pendiente su financiación, ya se tiene listo el aparato para llevarla a cabo.





Distribución de la tierra, un lío de vieja data

En una entrevista que concedió a la agencia española de noticias EFE, la ministra sostuvo que el poder político en Colombia ha sido el responsable de que no se haya realizado la redistribución de la tierra.

“El campo colombiano no ha logrado resolver sus problemas serios desde que este país es país, desde antes, desde la Conquista. Los temas agropecuarios no han estado en la agenda y muchos de los problemas que tenemos son los mismos de toda la vida, entre ellos, el destierro”, sostuvo.

Afirmó que el problema de acaparar la tierra en el país ha sido una de las principales causas del conflicto armado en Colombia.

“Algo pasa con la concentración de tierra en Colombia; la tierra tiene un poder político que ha impedido que se distribuya. El índice de concentración de tierra en Colombia es vergonzoso. Es de 0,87, y 1,0 es cuando una persona tiene toda la tierra”, aseguró.

Recordó que la reforma agraria busca garantizar el proceso paz con las extinta guerrilla de las FARC, ya que ese siempre fue uno de los motivos con los que justificaron su lucha armada y una de las condiciones para abandonarla. Por eso reiteró que uno de los objetivos de la misma es garantizar que haya más campesinos propietarios.

“La titulación en el acuerdo de paz, que es donde se enmarca esta reforma agraria, tiene previstos siete millones de hectáreas tituladas. Nosotros hemos titulado 800.000 en tres meses”, detalló.

SEGUIR LEYENDO: