Se celebra el Día de las Velitas en Colombia: Oraciones a la Virgen María en su día

Tradicionalmente, las familias católicas colombianas haen algunas oraciones a la Virgen María en su día. (Colprensa)

Este miércoles 7 de diciembre las familias colombianas se reúnen en torno a la celebración del tradicional Día de las Velitas. Esta celebración es la que abre todo el calendario de festividades para el fin de año y se acostumbra realizar a las afueras de la viviendas, llenando las calles de luces de velas.

Dependiendo las creencias de las familias, en esta ocasión se prenden estas luces para orar a la Inmaculada Concepción de María y pedir, con cada vela encendida, deseos de salud, prosperidad, amor, entre otros. Por esto, en este artículo le presentamos las oraciones que puede realizar en esta noche junto a sus seres queridos.

Oración a la inmaculada concepción

Oh santísima inmaculada concepción, hoy en este día encendemos una luz en representación de nuestra fe hacia ti madre santa, que entregaste todo tu ser para dar vida a nuestro señor Jesucristo.

Oramos hoy al calor del fuego que emanan estas velas, que hemos encendido una a una, con una intención en especial. Concédenos madre santa cada favor que te hemos encomendado, cúbrenos con tu manto celestial y guíanos por el camino del bien.

Santa María, madre de dios, recibe estas luces que hoy encendemos en tu nombre, que cada una de ellas llegue hasta cada uno de los miembros de mi familia y amigos. Para que gocen de buena salud y tengan éxitos en todos sus proyectos.

Una luz por mis enemigos y quienes están mi contra, para que sus malas energías, se conviertan en fe hacia ti, pido por ellos para que nunca les falta nada, por su bienestar y su salvación.

Encendemos también una vela por la paz, hoy en esta noche llega a cada uno de los corazones y borra todos los malos pensamientos, ayúdanos a ser mejores personas, cumpliendo cada una de las enseñanzas que nos dejó Jesucristo.

Bendícenos, madre santísima en esta navidad que se aproxima, que esta época abunde en nosotros el amor, el respeto, la alegría y la unión familiar.

Inmaculada concepción de María, reina de los cielos y de la tierra, ruega por nosotros.

Amén.

La tradición nació con el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula ‘Ineffabilis Deus’ y conmemora la concepción de María. (Colprensa)

Oración a la Inmaculada Concepción - Papa Francisco

Virgen santa e inmaculada, a ti, que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor.

Eres toda belleza, María. En ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos: que en nuestras palabras resplandezca la verdad, que nuestras obras sean un canto a la caridad, que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad, que en nuestra vida se refleje el esplendor del evangelio.

Eres toda belleza, María. En ti se hizo carne la palabra de Dios. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor: que no seamos sordos al grito de los pobres, que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos, que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes, que amemos y respetemos siempre la vida humana.

Eres toda belleza, María. En ti vemos la alegría completa de la vida dichosa con Dios. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo: que la luz de la fe ilumine nuestra vida, que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos, que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón, que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría.

Eres toda belleza, María. Escucha nuestra oración, atiende a nuestra súplica: que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca, que la belleza divina nos salve, a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero.

Amén.

Las calles de Colombia se adornan con muchas luces durante el 7 de diciembre, Día de Velitas

Otras oraciones

Oración 1

Inmaculada Virgen María, Reina del cielo y la tierra, Madre de misericordia, defensora, abogada y refugio de todos los pecadores: he aquí que yo, iluminado y movido por las gracias que vuestra maternal benevolencia abundantemente me ha obtenido del Tesoro Divino, propongo poner mi corazón ahora y siempre en vuestras manos para que sea consagrado a Jesús.

A vos, oh Virgen santísima, lo entrego, en presencia de los nueve coros de los ángeles y de todos los santos; Vos, en mi nombre, consagradlo a Jesús.

Y por la filial confianza que os tengo estoy seguro de que haréis ahora y siempre que mi corazón sea enteramente de Jesús, imitando perfectamente a los santos, especialmente a San José, vuestro purísimo esposo.

Amén.

Oración 2

¡Virgen Santísima, que agradaste al Señor y fuiste su Madre; inmaculada en el cuerpo, en el alma, en la fe y en el amor! Por piedad, vuelve benigna los ojos a los fieles que imploran tu poderoso amparo. La maligna serpiente, contra quien fue lanzada la primera maldición, sigue combatiendo con furor y tentando a los desventurados hijos de Eva.

¡Ea, bendita Madre, nuestra Reina y Abogada, que desde el primer instante de tu concepción quebrantaste la cabeza del enemigo!

Acoge las súplicas de los que, hoy reunidos y unidos a ti en un solo corazón, te pedimos las presentes ante el trono del Altísimo para que no caigamos nunca en las asechanzas que se nos preparan; para que todos lleguemos al puerto de salvación, y, entre tantos peligros, finalmente todos cantemos de nuevo el himno del rescate, de la victoria y de la paz.

Amén.

