Por mantener una relación con una interna y abusar sexualmente de otra destituyeron a un guardia de la cárcel de mujeres en Cartagena

Guardia de Cárcel Distrital de Mujeres es destituido e inhabilitado por 15 años por sostener una relación con una reclusa y abusar sexualmente de otra.

El asesor de despacho asignado para juzgamiento disciplinario de la Oficina Asesora de Control Disciplinario de la Alcaldía de Cartagena destituyó e inhabilitó por 15 años a un guardián de la Cárcel Distrital de Mujeres identificado como Rafael Chávez Castellón por haber mantenido, en ejercicio de su función, una relación sentimental con una reclusa por alrededor de siete meses y haber abusado sexualmente de otra.

Chávez Castellón se habría valido además de su cargo y su nivel de sujeción y/o subordinación respecto a la disciplina del centro penitenciario para permitirle ingresar a las dos internas en cuestión dispositivos celulares.

Por otro lado, obligó a otra mujer privada de la libertad a sostener actos sexuales “y adicionalmente, procurar, con la intención de destruir la evidencia que lo incriminaba en tales hechos, la incautación de los teléfonos celulares con el que se comunicaba con la misma, so pretexto de una requisa con la finalidad de confiscar drogas”, se puede leer en uno de los apartes del fallo.

“La oficina decidió proferir fallo sancionatorio por encontrarse probados los dos cargos: una relación amorosa con una interna, y permitirle el ingreso de dispositivos celulares; segundo acceder carnalmente a una reclusa violentamente, situación que, encaja perfectamente en un delito contenido en el artículo del 201 del Código Penal”, explicó el asesor de juzgamiento disciplinario de la Alcaldía de Cartagena, Edgar Manuel Zúñiga.

Al permitir que dos reclusas ingresaran teléfonos celulares y los utilizaran dentro de la Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena, al acusado se le considera probado el cargo por falta gravísima del numeral 3 del artículo 64 de la ley 1952 de 2019, cometido con dolo.

También, al haber obligado a una reclusa a practicar actos sexuales, Chávez Castellón incurrió de forma dolosa en falta gravísima, regulada en el artículo 65 de la ley 1952 de 2019, complementada con el artículo 205 de la ley 599 de 2000.

Por eso, la Oficina de Control Disciplinario decidió sancionar al investigado con destitución e inhabilidad por 15 años. Este fallo es susceptible de recurso de apelación, y deberá ser interpuesto y sustentado por el disciplinado dentro de los 10 días siguientes a la notificación del fallo disciplinario.

Pareja de extranjeros dejó olvidado a su bebé en un taxi en Cartagena

Alfredo Ospina, un taxista de Cartagena, recogió a una pareja de extranjeros hacia las 6 de la mañana de este 30 de noviembre en el barrio Castillogrande para llevarla hasta el Centro de Convenciones, en el Centro Histórico. Al llegar a su destino, desabordaron, bajaron el equipaje, y el taxista arrancó con normalidad, subiéndole el volumen al radio para dirigirse al punto de partida de otro destino. Sin embargo, poco tardó en darse cuenta de que sus más recientes pasajeros habían olvidado algo: su bebé de 11 meses.

“Eran como ocho personas, pero como no cabían en el carro, me tocó pedir ayuda a un compañero. Yo llevé en mi carro a la pareja y al bebé. Hasta ese momento todo estaba bien, pero cuando les tocaba bajarse, ellos estaban llenos de bolsos, maletas y motetes. Estaban tan afanados que sacaron todo el equipaje, me pagaron y no se acordaron de haber dejado al bebé en el carro”, le dijo Ospina al diario El Universal.

El menor estaba dormido en el asiento trasero, y el conductor se percató de su presencia a la altura del mercado Bazurto para posteriormente entregarlo a las autoridades en el CAI Martínez Martelo. “Yo fui a buscar a otros pasajeros y cuando voy por el mercado escucho el llanto. Me asusté, porque estaba todo silencioso y de repente volteo y allí estaba el niñito, dentro de un corral de mano”, detalló el taxista para el medio mencionado.

“El bebé podía tener como unos nueve meses, es de tez blanca, así como esos bebés gringos. Yo lo que hice fue coger enseguida para en CAI, porque yo tengo hijos y sé lo que es el desespero de que a uno se le pierda un pelao. En el CAI entregué al niño”, contó además.

Los padres del bebé, angustiados, solo pudieron dar con las placas del taxi por medio de las cámaras de seguridad de un comercio localizado al lado del sitio en el que se bajaron. Según relata El Universal, el llanto de la madre era tan fuerte, que las autoridades llegaron de inmediato; luego, lograron darse cuenta de que eran los padres del bebé dejado en el CAI Martínez Morelo, así que les avisaron que estaba bajo cuidado del ICBF (Instituto colombiano de bienestar familiar).

Cuando la pareja se reencontró finalmente con su bebé, la madre le pidió perdón al taxista y le dijo que se encontraba avergonzada por lo sucedido. “Todavía existimos personas buenas, serias y responsables en Cartagena”, reflexionó el conductor al final.

