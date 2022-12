Si demuestra que tuvo dificultades para sacar el SOAT, no tendrá que pagar multa: esto dice la circular del Ministerio de Transporte

Es importante resaltar, sin embargo, que esta medida no exonera de la obligación de circular por las vías del país con el seguro obligatorio

Teniendo en cuenta los reclamos que han hecho algunos usuarios respecto a que no han podido pagara el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), desde el Ministerio de Transporte se expidió una circular en la que se expusieron sugerencias dirigidas a los organismos de tránsito respecto a las infracciones que puede llegar a generar el no portar aquel documento. Según explicó esa entidad, es necesario que la solicitud del documento y la no presentación del mismo tenga como respaldo la consideración de antecedentes.

“El Ministerio de Transporte publicó la Circular Externa 20221300000197 con sugerencias a los organismos de tránsito, partiendo de disposiciones legales y jurisprudenciales, con la cual se procura atender las reclamaciones que han presentado numerosos usuarios, quienes durante los últimos meses no han podido obtener el Soat”, se lee en un comunicado que entregó el Ministerio de Transporte a la opinión pública.

A lo que se refiere el documento es que quienes soliciten a los conductores tener el SOAT vigente, y no reciban una respuesta positiva al respecto, deben tener en cuenta el panorama completo. Dentro de esto se incluyen las pruebas que tengan los conductores al explicar las razones por las cuáles no tienen ese documento. El funcionario solicitante estará en la obligación de validar si, en efecto, quien vaya en el vehículo tuvo dificultades que llevaron a que fuera imposible obtener aquella póliza, particularmente, si se habla de trabas producidas por razones ajenas o acciones de terceros.

En caso de demostrarse que estuvo fuera de las manos del conductor la posibilidad de conseguir la renovación del documento, se podrá generar una exoneración de responsabilidad, es decir, no se tendría que pagar la multa. Es importante resaltar, sin embargo, que esta medida no exonera de la obligación de circular por las vías del país con el seguro obligatorio.

El ministro aseguró que la medida del Soat se mantiene, porque la norma “impone la obligación de que cualquier conductor de vehículo de cualquier naturaleza porte este seguro”. El jefe de esa cartera “recomendó a los ciudadanos “no sacar el vehículo o la motocicleta si el Soat se venció o hacerlo, si hay urgencia, pagando el pleno de la tarifa”.

Es importante recordar que las dificultades para acceder al SOAT se deben a la Ley 2161 del 2021, gestionada por el gabinete del expresidente Iván Duque. En esta anunció que se impedía a los supermercados, servitecas, centros de diagnóstico automotriz, corredores de seguros y estaciones expedir la póliza. Ahora, el trámite está en manos de las aseguradoras exclusivamente, cuyos canales de servicio no dan abasto.

“Para desestimular la expedición y/o renovación del SOAT, la ley restringió las comisiones a máximo 5%, por lo que a muchos comercios ya no les resulta atractivo la intermediación. Además, con la crisis financiera para este seguro, para reducir los costos, han concentrado la emisión del seguro en los puntos de atención presencial o en las páginas de internet de las compañías”, explicó Miguel Gómez, presidente de la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda), para el diario El Universal.

“No es algo novedoso. La administración anterior llevó al Congreso una ley en la cual se acabó la intermediación, esa posibilidad con la que usted podía comprar el SOAT en cualquier parte. Ahora solo lo compra por la página web (...) al acabarse la intermediación con la ley que promovió el anterior gobierno, también se acabó la expedición de esta póliza. Y como no se ha podido expedir por el represamiento, muchos vehículos no están asegurados. Entonces hemos pedido a las alcaldías y gobernaciones que permitan la movilización si están con el seguro vencido mientras se resuelve el problema”, comentó sobre el tema el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.





