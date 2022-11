Yeison Jiménez escandalizado por lo que le cobraron por una botella de agua: “Qué exageración”

Foto: Instagram @yeison_jimenez

“Qué exageración”, con esta frase Yeison Jiménez prácticamente definió una situación que le ocurrió en un aeropuerto en Colombia tras comprar una botella de agua; pues el cantante de música popular se mostró impresionado por el alto costo del producto.

Entonces, este martes 29 de noviembre el cantante caldense empezó por expresar desde sus Historias de Instagram: “Acabo de pagar el agua más cara de mi vida en Colombia, ¡en Clombia!”, posteriormente, mostró la botella de agua que había adquirido: “24 mil pesos”, resaltó sobre su valor económico.

Tras lo expresado, un hombre que estaba acompañando al intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’ en ese momento comentó sobre el asunto: “La intentamos devolver como tres veces y no pudimos”. Empero, no ampliaron la información sobre la respuesta que habrían recibido de parte del vendedor para no recibirles la botella nuevamente.

Ya para concluir su historia, Jiménez dijo: “Qué exageración, a mí ya me parece una exageración. Qué pecao de la platica ¿sí o qué?”. A su vez, dejó una encuesta destinada a sus seguidores bajo el título de “¿Le parece cara o soy un tacaño?”. Por otro lado, se desconoce el aeropuerto en el que se encobtraba el cantante de música popular.

De pura rabia, lo más reciente de Yeison Jiménez en lanzamientos musicales:

El cantante de música popular o como prefiere describirse en sus redes sociales: cantautor de música regional colombiana, es uno de los de mayor popularidad actualmente en su género. Y, entre los sencillos que más recientemente ha lanzado le figura ‘De pura rabia’, tema que sacó al mercado el pasado 13 de octubre en conjunto con su video musical. En lo corrido de estas semanas desde su etreno, dicho videoclip va al día de hoy por más de seis millones de visualizaciones en YouTube.

“Me siento muy contento y agradecido por el recibimiento que ha tenido ‘De pura rabia’; mi Dios me llena de bendiciones, me dio una familia y un equipo de trabajo espectacular… Gracias”, escribió el cantante en sus redes sociales sobre el lanzamiento de su canción.

Yeison Jiménez confiesa cuál ha sido el mejor y peor concierto en su carrera:

“El otro día les dije que me preguntaran qué prefería, aquí les contesto algunas. ¡Pilas pues pa’ que me conozcan más!”, fue lo redactado por Yeison Jiménez en su perfil de Instagram a mediados de agosto pasado, tras publicar un video en el que daba respuesta a uno que otro interrogante que le fue planteado por parte de sus fanáticos.

De este modo, entre la gran variedad de preguntas que seguramente le llegaron a la mencionada red social, el cantante de música popular seleccionó algunas para contestar. Fue así como un par de usuarios manifestaron su curiosidad por saber: “¿Cuál ha sido el mejor concierto que más recuerda?” y “¿Cual ha sido el peor concierto?”. Vea aquí las respuestas del artista, nacido en Manzanares (Caldas) hace 31 años.

