Kika Nieto reveló cuál fue la pelea con Camila Zuluaga, Mafe Méndez y Nancy Loaiza que acabó con el ‘Team Queen’

El 'Team Queen' se creó en 2018 y estuvo conformado por Nancy Loaiza, Kika Nieto, Camila Zuluaga y Mafe Méndez (Captura video YouTube)

Érika Nieto Márquez, más conocida como Kika Nieto en las redes sociales, nuevamente es tendencia en las plataformas digitales. Esta vez, porque en su video más reciente publicado en YouTube, la famosa bogotana de 29 años, se reunió con otras creadoras de contenido con las que peleó hace cinco años. Ahora, revelaron finalmente el motivo de su separación.

Corría el año 2018 cuando en YouTube Colombia, la influenciadora Kika Nieto, se posicionaba como una de las creadoras de contenido del país. En ese entonces, conformar ‘teams’ para la producción de contenido entre ‘youtubers’ era muy popular en otros países y a la bogotana se le ocurrió conformar el suyo con unas colegas colombianas.

El ‘Team Queen’ lo conformó con las demás youtubers llamadas Nancy Loaiza, Mafe Méndez y Camila Zuluaga, con quienes se fue a vivir durante un mes en una casa a las afueras de Bogotá a la que llamaron la ‘Queen House’ y en donde produjeron más de 20 videos entre bromas, retos y algunas parodias.

El proyecto terminó y las cuatro creadoras de contenido no se volvieron a juntar, lo que sorprendió porque ellas eran amigas en la vida real. Tiempo después, las famosas en redes sociales revelaron, con muy pocos detalles, que el proyecto había terminado porque se habían peleado y, aparentemente, ninguna quería saber de las otras.

Las influenciadoras enfrentaron una pelea por el porcentaje de ganancias del que iba a ser el último video del proyecto (Captura video YouTube)

Cinco años más tarde, cuando dos de ellas ya están casadas, una ya es mamá, decidieron reunirse y mostrar al mundo que lograron superar sus diferencias y, por ende, decidieron revelar qué era lo que había pasado. Las cuatro mujeres señalaron que todo se dio por una diferencia en los porcentajes de ganancias en el que iba aser el último video.

¿Qué pasó entre el ‘Team Queen’?

Las ‘influencers’ señalaron que la discusión ocurrió en WhatsApp y, por fortuna, Nancy Loaiza guardó ese chat para que en esta ocasión recordaran bien lo que había pasado. “La manzana de la discordia, fue el ‘roast’”, señaló la influenciadora Kika Nieto.

Explicaron que en ese momento, para cerrar el proyecto iban a realizar el ‘roast yourself’ del equipo, con todos los malos comentarios que habían recibido, pero al momento de decidir cómo dividir el dinero invertido y las ganancias de ese video entre las cuatro.

“El ‘Team Queen’ fue idea de Kika, entonces las ganancias estaban repartidas 60% para ella y el 40% entre nosotras tres”, explicó Loiza señalando que en ese momento todas habían estado de acuerdo porque, finalmente, Nieto era la que había invertido más dinero en la creación del proyecto. Sin embargo, para la producción del último video, todas iban a invertir el mismo dinero, por lo que Loaiza, Méndez y Zuluaga consideraron que en ese caso los porcentajes debían ser iguales.

“Estábamos pensando en invertir entre cinco y siete millones cada una, lo que yo pregunté es por qué no recibir lo mismo que invertimos. Lo hablamos las tres y decidimos comentarlo con Kika”, señaló Nancy. El punto fue que a Kika Nieto no le pareció la propuesta de sus colegas y la tomó como una afrenta personal en su contra.

Kika Nieto señaló que en la actualidad habría aceptado la propuesta de sus colegas y dividir equitativamente los porcentajes (Captura video YouTube)

Nieto señaló que “en ese momento, lo que yo veía era a tres personas contra mí, que se habían levantado en mi contra de la nada y sin tener razón. Porque las reglas de juego las habíamos establecido, 60% yo y el 40% dividido ... yo veía el video igual a los otros 24, para ellas debía tener una monetización distinta. Ahí se dio la división”.

Por su parte, Zuluaga añadió a la conversación que “hubo muchos problemas. Primero, que hablamos como amigas peleando y no como personas serias trabajando y siento que al comienzo Kika debió haber hecho un contrato para que firmaramos”.

La pelea concluyó en que el roast no se iba a hacer. Kika Nieto, entre lágrimas, “hoy en día haría las cosas muy distintas ... no soy una persona tacaña y no me intereso mucho por el dinero, veo la pelea ahora y pienso que fue una estupidez. Qué fácil habría sido decirles sí y habernos ahorrado tanto dolor ... Esa Kika estaba muy metida en los negocios y no me parecía su propuesta, en ese momento exploté”.

Finalmente, las cuatro mujeres señalaron que lograron arreglar el tema y ahora, volverán a hacer contenido juntas, aunque esto tiene la condición de que ahora todas tienen vidas diferentes.

