‘Comer de verdad’, el nuevo sencillo de Systema Solar: una cumbia ‘berbenáuntika’ con conciencia

La nueva canción de Systema Solar es una reivindicación a la labor del campesinado colombiano- Foto: Cortesía.

El viernes 25 de noviembre Systema Solar lanzó su más reciente sencillo, Comer de verdad, una canción que reivindica el oficio de los campesinos que garantiza que tanto en las ciudades como en los pueblos, las frutas y verduras estén al acceso de todos, y que hace parte de una iniciativa que busca reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y concientiza a las personas sobre las ventajas de una alimentación adecuada.

Comer de verdad –que es también el abrebocas a ‘Futuro Primitivo’. su próximo disco, que llegará a finales de 2023, pero que irán dando a conocer en forma de sencillos– es una cumbia en la que brilla el acordeón de Miguel Alfonso Molina, el Miche Molina –uno de los músicos que participó en la película Encanto–, que está acompañado por Arturo Acosta DJ Corpas en la letra y los beats; Jhon Primera, Jhonpri, en las letras y vocales; Daniel Broderick Dani Boom, en los synths; Walter Hernández Índigo en la letra y vocales, y Andrés Gutiérrez, Malandrews, en la batería y la producción musical.

Esta es una cumbia 'berbenaútika' con la que buscan reafirmar la alimentación adecuada en el país como un derecho fundamental, invitando a todos a “Comer de verdad” con los alimentos producidos por la comunidad campesina. Foto: Cortesía.

Infobae Colombia habló con Andrés Gutiérrez, Malandrews, sobre la historia detrás de la canción, la labor con la Fundación FIAN y su próximo trabajo discográfico.

¿Cómo nace esta nueva canción, en la que la comida, el consumo de alimentos y las plazas de mercado son protagonistas?

Bueno hermano, mira, la verdad es que la pandemia nos hizo reflexionar y analizar muchas cosas, o sea, y realmente el término comer de verdad, es un término que no se aplica a nada más que comer orgánicamente, comer bien. No es comer saludable, porque obviamente hoy día todo ese concepto de lo saludable y superprocesado es una mentira precisamente que atenta contra la salud de mucha gente.

Entonces, sin ánimo de volvernos planfeteros, es una canción muy chévere, muy alegre, que te motiva a comer de verdad. ¿Si me entiendes? A ser feliz, a comer de verdad, a apoyar a nuestros campesinos, que son precisamente las personas que contribuyen a todo ese proceso de la comida orgánica, de las verduras, de las frutas, ¿sabes?

O sea, hoy día se han construido como tantas estrategias y tantos mitos para alejarte de lo que es realmente orgánico y real. No solo en la comida, sino en la vida.

Entonces es como una reivindicación, un grito de guerra, por así decirlo, muy social, muy de apoyo a todas esas comunidades campesinas, a todas esas plazas de mercado, que muchas veces se ven afectadas, ¿sabes?, por todo ese marketing, todo ese mercadeo que lo único que consigue es vender, vender, vender... pero ¿qué te están vendiendo?

Entonces, después de tanto tiempo de no hacer música... o sí de hacerla, pero de esperar el momento adecuado para sacar una canción, que era esta la que había que sacar, ¿sabes?, que también es un adelanto de nuestro disco que se llama Futuro Primitivo, que se hizo prácticamente durante la pandemia, y que exactamente nos lleva a pensar en ese concepto del futuro primitivo, de regresar a lo de antes, a antes de que el camino se hubiera desenderezado, y también tuvimos la oportunidad de participar con la Fundación FIAN, que básicamente se encarga promover el apoyo al campesinado. Y nada, ha sido muy bonito, muy gratificante, muy chévere y nada muy motivados para seguir con la música y seguir dándole a mover los engranajes que mantienen a este grupo tan bonito y tan real como lo es Systema Solar en el corazón de la gente.

La canción es fruto de una colaboración con la Fundación FIAN. Foto: Cortesía.

Hablando de ese nuevo material discográfico, Futuro primitivo, este encarna una contradicción en sí mismo, que entiendo parte de ese interés de volver a las raíces, a lo orgánico, ¿esto cómo ha afectado el sonido el Systema Solar?

El sonido de Systema Solar es un sonido muy fluctuante, muy cambiante, que hace parte mucho del momento personal de cada uno de los integrantes. Si tú te pones a analizar el primer disco de Systema Solar es un disco muy experimental, crudo, ¿sabes?, o sea, como rudo. Para el segundo ya estábamos en otro momento y estábamos tratando de orquestar las canciones muy dependiendo de esa aceptación que tuvimos con la gente en el en vivo, o sea de hecho, el segundo disco, la Revancha del Burro es muy de la energía de la banda en vivo. El tercer disco es un disco mucho más relajado, incluso acústico, porque estábamos en un momento más relajado.

Entonces, afectar el sonido es como pretender decirte que Systema Solar sigue un esquema de producción, ¿sabes? Entonces no es así, realmente somos personas que somos muy fieles a lo que está sucediendo en el momento, y siempre es muy diferente. Incluso dentro de un disco es muy diferente una canción de la otra porque precisamente se trabaja cada uno de acuerdo como vaya saliendo sin un esquema prediseñado.

Sobre el videoclip de Comer de verdad, en este se cuenta la historia de un grupo de contrabandistas que intentan hacerse con el control de la distribución de comida en los pueblos del Caribe colombiano, planes que un grupo de amigos intentan arruinarles ¿cómo llegaron a esta historia?

Cuando hicimos una canción siempre tuvimos la premisa de que esta puede fácilmente irse hacia un lado muy, como te decía ahorita, muy panfletero, muy aburrido, no como un sermón, o sea, como ahora todo el mundo a comer bien. Y no, no, no, no queríamos llegar a eso, sino que queríamos llegar y transmitir una energía bonita, chévere, muy lúdica, muy bacana, entonces digamos que Jhonpri en ese aspecto contribuyó mucho al concepto del video.

Me recuerdo mucho estando en Medellín y Jhonpri hablando y él como mira se me había venido a la mente una idea y de hecho ya habíamos empezado a hacer la preproducción del video, que iba para otro lado, pero Jhonpri sale con esa idea y yo dije, ¡eso está genial! ¡Eso está genial! O sea, porque todo ese concepto de que prácticamente todas esas normas y todas esas reglas y todo esto es más márquetin que te venden, prácticamente están haciendo ver a la gente que está trabajando con la comida orgánica, casi que como unos maliantes. Entonces, fue muy divertido partir de ese concepto y lo hicimos con nuestro amigo Bastián (director del videoclip) y nos sentimos superchévere, muy bacanos. Fue un video muy bien logrado, con una fotografía muy bonita con un concepto muy chévere.

La agrupación colombiana hace parte de la iniciativa “Por Nuestras Raíces” liderada por FIAN. Foto: Cortesía.

Andrés, ¿cómo surgió la relación con FIAN para producir la canción y apoyar la misión de la fundación?

De hecho fue FIAN, el puente llegó a través de Arturo (DJ Corpas) que nos sugirió trabajar una canción con ellos. Y poco a poco se fue dando. La primera idea, la idea inicial, cuando se acerca FIAN, pues no fue la que terminó sucediendo. En el camino fuimos construyendo muchas cosas... Con decirte que lo que sucedió inicialmente, era una idea trabajar básicamente trabajar FIAN y Systema Solar juntos. No se sabía qué se iba a hacer.

Entonces nada, terminamos haciendo algo muy bonito, muy gratificante para las dos partes, sobre todo porque Systema es un grupo que siempre ha estado muy vinculado con toda lucha por la igualdad, con toda esa parte social y qué bonito participar de una canción tan bonita y que sabemos que va a ser grandes cosas, porque ya están saliendo propuestas para hacer una especie de campaña de Comer de verdad 2.0 el otro año, muy de la mano con los niños.

Me parece que este concepto de Comer de verdad va a dar de que hablar, van a seguir hablando mucho y vamos a llevarlo a otro nivel y ya pronto mirará noticias y hablaremos sobre para dónde va Comer de verdad.

Para finalizar, ¿cuándo sale el nuevo disco ‘Futuro Primitivo’?

Bueno, lo que vamos a hacer es que lo vamos a trabajar a modo de sencillos y al final del otro año... o sea, la música que no hemos sacado todavía... el otro año va a estar lleno lleno de lanzamientos, y a final de año vamos a tener ya el disco completo para que la gente vea ese ‘Futuro Primitivo’.

