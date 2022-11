Ministerio de Educación y universidades llegaron a un acuerdo sobre el alza de las matrículas

Ministerio de Educación y universidades llegaron a un acuerdo sobre el aumento de las matrículas. Foto: Min Educación.

Tras casi una semana de protestas, los rectores de las universidades privadas y el Ministerio de Educación se sentaron para discutir sobre el alza de las matrículas, que provocó paros estudiantiles en estos claustros, además de otro tipo de manifestaciones. El acuerdo que fue aceptado por la mayoría garantizaría que los aumentos no fueran más del 12,2 %, que es el Índice de Precios al Consumidor, propuesta que ya había sido emitida por Alejandro Gaviria. Los rectores de la Javeriana y los Andes dijeron estar abiertos al diálogo con el estudiantado.

El acuerdo se logró tras una reunión entre el Ministerio de Educación, la Asociación Colombiana de Universidades y lógicamente los claustros, alrededor de 100 fueron los que se sentaron a discutir estrategias y medidas para que el próximo año los impactos no fueran tan severos. Allí se expusieron las preocupaciones de las partes, incluidas los estudiantes y en parte los padres de familia, que son los que en muchos casos aportan los recursos para el pago de los semestres.

Esto no fue una imposición del gobierno o algo parecido, pues hay que tener en cuenta que el Ministerio de Educación no puede poner límite a las tarifas, aunque, ayer el ministro Gaviria había dicho que esperaba un documento donde se justificaran los incrementos anunciados:

“Las universidades pueden fijar esos precios, pero tienen que informarlos oportunamente (...) Si va a haber un incremento por encima del IPC, observado en el mes de octubre de cada año, cada universidad tiene que decirle al Ministerio de cuánto son esos recursos adicionales que conseguirán por ese aumento y en qué se los van a gastar (...) El Ministerio recibe un informe justificatorio de las universidades y la subdirección de inspección y vigilancia toma la decisión de aprobar o no esos aumentos (...) La inflación o los costos de la educación han crecido muy por debajo de la inflación general. Ese aumento de los costos asociados a la educación está por el orden del 5 %, no del 12 %. Y la inflación de base del país es del 8 % o 9 %”.

Pues la propuesta presentada de que los incrementos no excedieran el IPC fue prácticamente aceptada por todas las partes, no obstante, como no se puede emitir una resolución o norma que impida lo anterior, lo que si volvió a enfatizar el ministerio es que se debía presentar el documento que sustentara dichas alzas.

“El contexto de la educación superior en Colombia no es fácil por la coyuntura inflacionaria y la desaceleración de la economía. Tenemos, por primera vez en muchos años, una inflación de dos dígitos. Eso nos obliga a todos a tomar decisiones y ser conscientes”, declaró durante la reunión el ministro Gaviria.

En caso tal de ser requerido el informe, se tiene como plazo máximo el 15 de diciembre para presentarlo, donde deben incluir, entre otras cosas, cuantos es el monto adicional que ganarán y en que gastarían esos recursos.

En este mismo sentido, se acordó que se hará el esfuerzo para que ningún estudiante abandone sus carreras por temas económicos, por lo que se comenzarán a hacer seguimientos para identificar y mitigar la deserción, que como se ha referenciado en estudios como el de Fedesarrollo, es uno de los principales problemas de la educación nacional, en todos los niveles, además, que afecta al mercado laboral.

“Llegamos a un consenso casi mayoritario, que los aumentos de las matrículas para 2023 no pueden superar el IPC del 31 de octubre. Hay discusión sobre el índice de costos de la educación del 5 %, ese no es el que establece la ley”, declaró Gaviria en la reunión.

Como último anuncio, se acordó que las universidades asumirán unos 200 mil millones de pesos, por 5 años, con el fin de financiar las tasas de interés del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX.

SEGUIR LEYENDO: