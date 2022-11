Venezuela y Surinam se unieron al llamado del presidente Petro para salvar la selva Amazónica: “Tenemos una responsabilidad”

Petro, Maduro y Santokhi quieren promover un acuerdo para salvar la Amazonía. Foto: Presidencia.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP 27) sigue causando noticias. Esta vez, el presidente colombiano Gustavo Petro se sumó a dos de sus homólogos Nicolás Maduro (de Venezuela) y Chan Santokhi (de Surinám), para crear un acuerdo que conserve a la selva del Amazonas.

La iniciativa fue ideada por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, que mediante un stand en el recinto donde se celebró el COP en Egipto, desarrollaron el proyecto para promover la preservación del conocido como “pulmón del mundo”.

Los tres mandatarios aseguraron que, en unísono, trabajarían por la fauna y flora de ese sector, que tiene alcance en sus respectivos países y por eso, mediante un enfoque regional, adelantarían labores para cumplir el objetivo. Hay que recordar que el presidente Petro venía abogando por la preservación de la selva amazónica desde antes de llegar al poder.

“Tenemos una responsabilidad con el mundo, por eso es fundamental tomar la iniciativa para revitalizar la selva amazónica y su belleza natural. Sin lugar a dudas teneos la fuerza suficiente para proponerle al mundo algo positivo, es por eso, que abriremos un fondo donde dispondremos alrededor de $200 millones de dólares cada año, para proteger el amazonas. Hoy quiero darles la bienvenida al gran acuerdo amazónico para que este esfuerzo se convierta en una de las grandes banderas de la humanidad”, comentó el presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro en la COP27. Foto: Presidencia de Colombia

Además, el jefe de Estado se mostró positivo de que, con la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, puedan trabajar juntos para alcanzar esa misma misión: “Tenemos la fuerza para proponerle al mundo algo positivo. No un fracaso (...) Estamos decididos a revitalizar la selva amazónica y tenemos que abrir un fondo con la capacidad financiera para hacerlo. Del presupuesto nacional, vamos a poner, durante cada año, $200 millones de dólares”, agregó el primer mandatario colombiano.

El jefe del régimen venezolano, en línea con lo que Petro aseguró, también dijo que sumaría esfuerzos para cuidar los ecosistemas que comparte con Colombia, especialmente los del Amazonas. “El cambio climático es una amenaza mundial y cada vez tenemos menos plazos para revertir las causas y efectos producidos por este fenómeno. De allí, radica la importancia de detener la destrucción del amazonas, es fundamental que los gobiernos prioricen en sus agendas sociales y gubernamentales”, enfatizó Nicolás Maduro Moros.

Desde Surinam, el presidente de ese país insistió que no solo basta con hablar del tema, sino que, de la mano de un comité de expertos en materia ambiental, se logre consolidar la iniciativa.

“Tenemos la responsabilidad de proteger el pulmón del mundo. Es por eso que apoyaremos de todas las formas posibles, las iniciativas que protejan este ecosistemas, para poder enfrentar los impactos de cambio climático”, indicó Chan Santoki.

Los países con territorio amazónico están comprometidos y atienden el llamado ante el Cambio Climático. Hay 4 grandes pilares climáticos: los Polos, la Taiga y la Tundra del norte de Siberia y Canadá, los Océanos y la Selva Amazónica: Pdte. @PetroGustavo. #COP27 pic.twitter.com/OHuNrO4Lhm — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 8, 2022

Desde el Gobierno de Colombia también se pronunció la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, quien se mostró a favor del llamado que el presidente colombiano realizó e, igualmente, hizo un llamado a cuidar los bosques y demás recursos de la naturaleza. “Compartimos una gigantesca responsabilidad y es la de cuidar el bioma amazónico. Ya se ha organizado una hoja de ruta interesante. El tema de los científicos estudiando la Amazonía como un esfuerzo latinoamericano y de cómo podemos avanzar desde un acuerdo de las Américas y a la regeneración de la selva”, agregó la jefa de cartera, presente en el encuentro.

Antes de ese encuentro, el presidente Petro aseguró, ante el Foro Asociación de Líderes para Bosques y el Clima, que “la política de reforestación no logra suplir lo que debe ser la política para superar la crisis climática: no es más que dejar de consumir petróleo y carbón (...) Es hora de la humanidad y no la de los mercados”. Tras ello, dijo que Colombia dará, anualmente, 200 millones de dólares para salvar la Amazonía.

SEGUIR LEYENDO: