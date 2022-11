“No es más que dejar de consumir petróleo y carbón”: el discurso de Gustavo Petro en la COP27

Presidencia de Colombia

Para hoy, 7 de noviembre, quedó programada la intervención del presidente colombiano, Gustavo Petro, en la COP 27. Con un criticado inicio, por su ausencia en la fotografía de los mandatarios de diferentes partes del mundo, el jefe de Estado inició su discurso, aquel con el que promete exponer la importancia de poner la lupa sobre el cambio climático producido, de acuerdo con lo que destacó, por la economía fósil. El líder del Pacto Histórico se ha referido a ello como el ‘peor problema’ del mundo y el que puede acabar con él. Presentó el decálogo para el destino de la humanidad.

El presidente de la República colombiana, ante el Foro Asociación de Líderes para Bosques y el Clima, destacó que “la política de reforestación no logra suplir lo que debe ser la política para superar la crisis climática: no es más que dejar de consumir petróleo y carbón (...) Es hora de la humanidad y no la de los mercados”.

“La COP ya no da respuestas y el tiempo se agotó. Las conferencias globales de gobiernos deben poner la política al mando para generar un plan global de desconexión de los hidrocarburos de manera inmediata. La descarbonización es un cambio real y profundo del sistema económico que domina”, inició diciendo durante su intervención al público. “La movilización de la humanidad corregirá el rumbo y no el acuerdo de tecnócratas influidos por los intereses de las empresas del carbón y el petróleo”, continuó.

“El primer eje de una política que supere con eficacia la crisis climática implica dejar de consumir petróleo e hidrocarburos y cada vez más los seguimos consumiendo (...) Colombia es la segunda potencia mundial en biodiversidad, tenemos el 10% de las especies del mundo. Si la selva amazónica se quema, hay un punto de no retorno, su destrucción provoca un camino hacia la extinción de la vida en el planeta”, agregó.

Tal y como lo prometió, en su intervención, Gustavo Petro entregó un listado de diez pasos a seguir para hacerle frente a la problemática ambiental que hoy afecta al mundo entero.

Inicialmente, respecto al primer punto, destacó que se debe entender que si la política mundial no supera la crisis climática se extinguirá. “Los tiempos de la extinción que vivimos deben empujarnos a actuar ya y globalmente como seres humanos con o sin permiso de los gobiernos. Es la hora de la movilización de la humanidad toda”. Seguido a ello, al referirse a su segundo numeral, aseguró que el mercado no es el mecanismo principal para superar la crisis climática. “Es el mercado y la acumulación de capital quien la produjo y no serán jamás su remedio”, argumentó.

En cuanto a su tercera propuesta, Gustavo Petro manifestó que solamente la planificación pública y global, multilateral, permitirá pasar a una economía descarbonizada mundial. “La ONU debe ser el escenario de la planificación”, puntualizó. Sumó a su decálogo, en el cuarto punto, que está en manos de política mundial, en la movilización de la humanidad, corregir el rumbo “y no el acuerdo de tecnócratas influidos por los intereses de las empresas del carbón y el petróleo”.

El jefe de Estado colombiano mencionó, en el quinto argumento de su lista, que es necesario salvar los pilares del clima del planeta. “La selva amazónica es uno. Colombia otorgará 200 millones de dólares anualmente durante 20 años para salvar la Selva Amazónica. Esperamos el aporte mundial”, señaló.

Hacia el sexto destacado, Petro comentó que la crisis climática solo se supera si se deja de consumir hidrocarburos. “Es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final y valorizar las ramas de la economía descarbonizada. La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón”, sentenció.





