Agarrón entre Abelardo de la Espriella y alcalde de Cali: “Ese señor es un fiasco”

El abogado Abelardo de la Espriella criticó al alcalde de Cali, Alejandro Éder, de quien dijo que “este señor es un fiasco”. Sus cuestionamientos fueron motivados por un video en el que se muestra una actividad de su administración, junto con miembros de la Primera Línea. En el material audiovisual, el mandatario de la capital del Valle del Cauca afirma que desde su Alcaldía impulsan la reconciliación.

De la Espriella enfureció por las imágenes y las declaraciones del mandatario local, aseguró que “hay algo tanto o más nocivo que la izquierda radical y violenta: los cobardes que, sin ser zurdos, son pusilánimes y contemporizan con los enemigos de la República, buscando agradar a la bestia, con la ilusión de que así no serán devorados por ella”.

Adicionalmente el abogado dijo que en su opinión la primera obligación de un gobernante es no tener miedo a morir, si es del caso, por defender el orden, la libertad y la institucionalidad. Incluso llegó más lejos al decir que la familia del alcalde de la ciudad vallecaucana “razón ha tenido” al mantenerlo al margen de los negocios familiares, posteriormente afirmó “ese señor es un fiasco” e incluso lo acusó de santista.

Por su parte, el mandatario de Cali no se quedó callado y por medio de la misma red social le respondió al abogado. “Usted desde la comodidad de la vida civil puede decir lo que quiera, justamente porque hay personas como este servidor que nos jugamos la vida diariamente para proteger las instituciones y la democracia. Lo hacemos fomentando el orden, y también la reconciliación”, le contestó el alcalde al abogado por medio de su perfil de X.

En su respuesta, de igual forma dejó en claro su posición firme contra las acciones que buscan desestabilizar la armonía y el orden en la ciudad. Manifestó: “Lo que sí no permitiré es que sigan intentando incendiar nuestra ciudad desde afuera, promoviendo el odio y el radicalismo. Venga de donde venga”.

En el cierre de su mensaje Éder hizo una invitación a los colombianos diciendo: “no aceptemos más que nos conduzcan a la confrontación como único camino. Los problemas que enfrentamos y debemos resolver son demasiado serios y requieren de un liderazgo amplio y contundente. Ese es mi compromiso”.

No obstante, la diferencia de ideas entre los dos personajes de la política no quedó ahí, pues de la Espriella volvió a la marcha y contestó una vez. En su réplica el abogado le dijo a Eder que “eres un cobarde y lo sabes, padeces la inseguridad crónica del que nada se ha ganado por mérito propio” y volvió a cuestionar la actividad que su administración hizo con los miembros de la Primera Línea.

“Te “vendiste” como el candidato que recuperaría a Cali del desastre en el que la dejó Ospina, y ahora, sales haciendo rondas infantiles con los que incendiaron la ciudad que juraste defender. A los farsantes como tú hay que desenmascararlos”, agregó de la Espriella en su publicación.

Por otro lado, el abogado le dijo al alcalde que con los “enemigos de la patria” ya que en opinión del juristas los consensos únicamente se pueden llevar a cabo con aquellas personas que respetan la ley, además aprovechó para corregirle un error de ortografía al mandatario de la capital del Valle del Cauca.

“Con los enemigos de la Patria no se negocia: los consensos se hacen con los que respetan la Ley. Y no se dice “habemos”, toma un curso de gramática con los de la primera línea que, de seguro saben más de eso que usted Señor alcalde. Ah, quiero ver como me vas a impedir que te siga dejando en evidencia”, comentó el abogado por medio de su cuenta de X.