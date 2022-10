Serrar la horca o el cadalso, una obra sobre el dolor y la venganza

La obra estará de temporada entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre, de jueves a domingo, en el Teatro Libre del Centro de Bogotá. Video: Cortesía. La obra estará de temporada entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre, de jueves a domingo, en el Teatro Libre del Centro de Bogotá. Video: Cortesía.

¿En realidad existen los poderes sobrenaturales y si es así, cómo debemos usarlos?, esta es una de las preguntas que plantea Serrar la horca o el Cadalso, una obra de teatro escrita por el dramaturgo Lopera Sánchez en la que plantea una reflexión sobre la venganza, la amistad y los dones no deseados, que estará de temporada de estreno del 27 de octubre al 6 de noviembre en el Teatro Libre del Centro, en Bogotá.

Bajo la dirección de Martha Leal, maestra en arte dramático, con más de 30 años de experiencia como actriz y ahora como directora, que crea junto a los actores Juan Pablo Acosta, Mónica Giraldo y Esmeralda Acosta, una pieza sobrecogedora y profundamente humana.

Serrar la horca o el Cadalso narra la historia de Barnat, que tiene el poder de la sanación. Pero lo que podría ser un grandioso don, le está consumiendo la vida, afectándola física y mentalmente, esto la lleva a tomar una decisión sin retorno. Aunque su mejor amigo, inicialmente la apoya, cuando la madre de esté enferma y Barnat se niega a curarla, se rompe el vínculo que los une. Muchos años después, el destino y el flujo de la vida los pondrá frente a frente, pero ellos no estarán solos, una presencia los acecha, los seduce y manipula, enredándolos entre venganzas, recuerdos y penas.

La obra estará de temporada entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre, de jueves a domingo, en el Teatro Libre del Centro de Bogotá. Foto: Cortesía.

Esta es una obra que habla del dolor y la fortaleza que implica mantener las decisiones tomadas, donde Barnat, Aresh y Uzú, estarán en una constante lucha interna, entre lo que son y lo que desean ser. Es así como la historia, los personajes, sus relaciones y diatribas, los ambientes y el desarrollo de las situaciones, le proponen al público observar, cuestionar y discutir desde la ficción, temas tan importantes y actuales como la relación del ser contemporáneo con la enfermedad y la muerte, los comportamientos sociales, la salud mental, la soledad, el éxito y los aspectos espirituales del ser.

“La historia surge a partir de dos conceptos: para mí el más absurdo de los comportamientos humanos es la venganza, ahí surge la idea de una venganza imposible, y por otro lado, muchas veces se piensa que un don es algo fantástico, pero puede ser todo lo contrario”, comenta el Lopera Sánchez.

Mientras la directora Martha Leal hace énfasis en la noción del auto cuidado: “lo que más me llamó la atención de esta historia, es que actualmente nos repiten todo el tiempo que debemos buscar nuestro don y darlo al mundo, pero este personaje que tiene la habilidad de prolongar la vida, decide no hacerlo, ella decide poner su propio bienestar por encima del de los demás, y eso parece egoísta y genera muchas preguntas y discusiones , pero yo creo que si no estamos bien con nosotros mismos no podemos ayudar a los otros, eso me resuena mucho”.

Serrar la horca o el Cadalso cuenta con el universo sonoro creado por Fernando Sierra, el diseño de arte e iluminación de Pablo Restrepo y la producción de la Buena Estrella SAS.

La funciones, de jueves a sábado, son a las 7:30 p. m. y domingos, a las 3:00 p. m., en el Teatro Libre Sede Centro, (Calle 12B # 2-44). La boletería está disponible en atrapalo y en la página del Teatro Libre.

