Qué leer el fin de semana: “Resetea tus intestinos”, María Dueñas y el celebrado “Stoner” entre 24.200 y 42.900 pesos colombianos

Si de libros inolvidables, de clásicos infaltables en la biblioteca y de textos imprescindibles hablamos, tenemos una gran cantidad de títulos para elegir. Pero, ¿por cuál empezamos? Infobae Leamos hizo una selección de tres autores consagrados, cuyas obras son la mejor puerta de entrada a cada uno de sus universos. El descanso del fin de semana puede ser a través de las nuevas lecturas, aprovechando los precios de las ediciones de las ediciones en libro electrónico de estos grandes autores.

En esta selección, tres celebrados títulos de la mano de la escritora española María Dueñas, el gran escritor estadounidense John Williams, y uno de médicos argentinos más influyentes en el último tiempo, Facundo Pereyra.

“El tiempo entre costuras”, de María Dueñas ($24.200)

"El tiempo entre costuras", de María Dueñas.

El tiempo entre costuras es la primera y aclamada novela de la reconocida escritora española María Dueñas. Con más de 70 ediciones, la traducción a más de 40 idiomas y hasta la adaptación a serie televisiva con altos índices de audiencia, la novela marcó el punto de inflexión en la carrera de Dueñas, que le dio el reconocimiento internacional y el éxito.

Publicada en 2009, el libro relata la historia de la joven modista Sira Quiroga, quien abandona Madrid antes de la Guerra Civil Española. La pasión irrefrenable por un hombre la llevan a instalarse en Tánger, pero todo ese mundo exótico se desmorona ante la traición y el abandono. Con una nueva identidad pone en marcha un taller de costura y las sedas se empiezan a mezclar con las conspiraciones políticas y los servicios secretos.

¿Por qué leerlo? El tiempo entre costuras es uno de esos libros que uno recuerda con una sonrisa. Convertido en un fenómeno de ventas, la historia trapa de principio a fin y permite viajar a tierras tan exóticas y exuberantes como solo una escritora como Dueñas puede mostrar. Entre rasos y telas suntuosas, alta sociedad y el desierto marroquí, el secreto del libro resida en personajes tan entrañables como esa joven costurera que crecerá en la África colonial.

“Stoner”, de John Williams ($42.900)

"Stoner", de John Williams.

Stoner es uno de los fenómenos literarios más resonantes de la última década, gracias a las recomendaciones de Ian McEwan, Bret Easton Ellis, Enrique Vila-Matas y Rodrigo Fresán, entre otros. Se convirtió en un bestseller mundial. Publicado por primera vez en Estados Unidos en 1965, el libro relata la historia de William Stoner, que nace en el seno de una familia de granjeros -como John Williams- a finales del siglo XIX cuya vida da un vuelco cuando descubre la literatura inglesa.

En la novela, Stoner se convierte en profesor y encuentra en la literatura y su enseñanza un salvoconducto para atravesar situaciones complejas y amargas de su vida. Juan Forn decía que en Stoner no hay alcohol y no se menciona a Dios en ningún momento, y que los norteamericanos no entienden la resistencia a la desgracia sin apoyarse en una u otra de esas muletas.

¿Por qué leerlo? Stoner se convirtió en los últimos años en un inesperado bestseller hasta volverse un clásico de la literatura contemporánea. Como Jay Gatsby y Holden Caulfield, William Stoner es un personaje inolvidable. Un personaje entrañable que enseña sobre el significado del amor, la muerte y la amistad.





“Resetea tus intestinos”, De Facundo Pereyra ($34.900)

"Resetea tus intestinos", de Facundo Pereyra.

Convertido en un bestseller desde su publicación y ubicado en los primeros puestos de los rankings de ventas, Resetea tus intestinos es un libro que propone una alquimia interesante en sus páginas: la medicina tradicional fusionada con la medicina alternativa. El especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopía digestiva Facundo Pereyra investigó por años el intestino permeable, un síndrome que podría explicar varias afecciones y dolencias, desde colon irritable hasta ansiedad y depresión.

Resetea tus intestinos propone hacer foco en el “órgano estrella”: el intestino. A través de una guía detallada y autotests con preguntas sencillas para identificar más de 15 enfermedades. ¿El objetivo? Recuperar las ganas de vivir. Afecciones en la piel, cefaleas y migrañas, sobrepeso, enfermedades autoinmunes son algunas de las enfermedades que tienen explicación y solución.

¿Por qué leerlo? Resetea tus intestinos es uno de los hits editoriales del momento. Si bien el propio Pereyra describe que se trata de “una teoría alternativa aún no aceptada por la medicina por falta de un análisis específico”, los resultados obtenidos saltan a la vista. Un libro para prestar atención a nuestra salud, tomar las riendas para cambiar hábitos y volver a disfrutar.





