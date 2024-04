Vuelve y juega: Adrián Ramos dejó abierta la opción de salir del América

Adrián Ramos ha tenido poca continuidad con el América de Cali en la temporada 2024 - crédito Colprensa

El América de Cali espera que termine su participación en la Liga BetPlay y en el primer semestre de 2024 para tomar decisiones respecto a su nómina, la continuidad del técnico César Farías y lo que se debe corregir por el fracaso tanto en el campeonato local como la Copa Sudamericana.

Respecto a la situación de la plantilla, Adrián Ramos volvió a abrir la posibilidad de decir adiós al rojo debido a la mala campaña, poca continuidad y que dejó en manos del cuerpo técnico y los directivos si lo dejan en la institución, recordando que ya se había ido en diciembre y Tulio Gómez lo convenció de seguir por otro año más.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De otra parte, el cuadro rojo se sigue preparando para su partido contra Once Caldas en Manizales, con el objetivo de cerrar su participación en el torneo colombiano con un triunfo para la reclasificación y ser el juez del Blanco Blanco para definir los clasificados a los cuadrangulares.

“Si me tengo que hacer a un lado, lo hago”

Concluido el campeonato, habrá muchas cosas que el América irá revisando sobre lo que pasó en el primer semestre de 2024, en especial por el mal nivel de varios jugadores y cuáles no contaron con muchos minutos, así como la situación de César Farías que es el primer señalado por el fracaso de temporada.

Entre esos hombres en lista aparece Adrián Ramos, que habló sobre lo que vendrá en el futuro, asegurando que está listo para irse si los directivos lo confirman, pero tiene la esperanza de continuar con la institución, esforzarse más y volver a ganar un título con los rojos.

Adrián Ramos era el capitán del América de Cali en la temporada 2023 y uno de los hombres más queridos por los hinchas - crédito Colprensa

“Me preparo para seguir, en el momento que vea que no puedo, tomaré la decisión. Hay que ser honesto contigo y mirar si se puede estar y si no se puede dar más, se toma una decisión. Estoy tranquilo. Desafortunadamente, no ha sido el mejor torneo, ha sido complejo, pero hace parte del fútbol”, dijo el delantero a Antena 2.

Ramos fue claro al decir que “no pretendo tirar la toalla, me siento con fuerza y en el momento en el que el club decidan que ya no pueda ser parte del proyecto, si me tengo que hacer a un lado, lo hago. Mientras el club quiera contar conmigo y tenga la fuerza para aguantar, lo voy a hacer”.

América de Cali quedó eliminado de la Liga BetPlay en la fecha 18, a una jornada de los cuadrangulares - crédito Colprensa

De esta manera, la junta directiva y el entrenador Farías serán los encargados de decidir si el delantero, uno de los ídolos y capitanes del club, continuará para el segundo semestre o tendrá que buscar un nuevo destino a sus 38 años, edad en la que también considera el retiro.

Por el honor en Manizales

Con la mente puesta en sumar tres puntos para la reclasificación, el América de Cali llegó a Manizales para enfrentar al Once Caldas en la última fecha de la Liga BetPlay, el 28 de abril a las 5:00 p. m., siendo uno de los jueces que definirán los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales.

La principal novedad es la lesión de Jader Quiñones, mediocampista que sufrió una contractura de gemelos y sobre carga que lo alejó de la lista de convocados, según un comunicado, y de resto serían los mismos hombres que César Farías viene utilizando en el campeonato colombiano.

Jader Quiñones será ausencia en América de Cali para enfrentar a Once Caldas por la Liga BetPlay - crédito América de Cali

América viene de perder ante Santa Fe por 1-0 en Bogotá, donde quedó eliminado de las semifinales, suma 24 puntos y solo peleará por el honor en un semestre muy complicado por lo que se presentó desde inicios de 2024, el cambio de entrenador y la campaña irregular.