Ranking Spotify en Colombia: top 10 de los podcasts favoritos

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Considerado como uno de los formatos digitales más “íntimos”, los podcasts han ganado fama y se han posicionado entre el gusto del público colombiano a raíz de la llegada de plataformas por streaming en el nuevo milenio como es el caso de Spotify.

Su boom fue significativo desde que surgió la pandemia de coronavirus en 2020, que obligó a la mayoría de las personas a permanecer en el confinamiento, quienes a su vez empezaron a experimentar formatos y canales diversos para informarse y entretenerse.

Los podcasts son productos de audio que están a disposicióna través de archivos o plataformas por streaming y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Sin embargo, el podcast no es algo nuevo, sino que se trata de un producto que gozó de amplia popularidad a principios del siglo XXI, pero que luego quedó relegado por la llegada de los discos compactos, ipods, entre otros.

No obstante, su fácil acceso, los amplios géneros y sus diversas narrativas han facilitado su nuevo apogeo y muchas empresas han comenzado a apostar nuevamente por ellas para llegar a más usuarios.

Estas producciones han sido bien recibidas en Colombia

1. VOS PODÉS

Soy Tatiana Franko y esto es vos podés, el podcast. Un espacio de inspiración que nació con el propósito de contar historias de mujeres poderosas. Cada miércoles conocerás famosas y no famosas, que están dispuestas a abrir el corazón para compartir experiencias de su vida que las marcaron y las transformaron positivamente. Vos podés, es un frase que se convirtió en mi bandera y es también el mensaje que quiero dejar a quienes lleguen hasta aquí, porque creo en el poder femenino y en la capacidad que tenemos las mujeres de transformar obstáculos en oportunidades.

2. El podcast de Cristina Mitre

Este es el podcast de la periodista y escritora Cristina Mitre, premio Ondas a la Mejor Anfitriona de Podcast. Todas las semanas, Cristina te sorprenderá con una entrevista a un experto del mundo de la salud, la nutrición, el fitness, la belleza y el bienestar, para que aprendamos juntos a vivir mejor. Si quieres estar bien informado sobre todo lo que tiene que ver con salud y bienestar, tenemos una cita todos los domingos. ¡Bienvenido!En su newsletter A micrófono cerrado, Cristina Mitre publica contenido inédito de su podcast, como apuntes, audios exclusivos, anécdotas, libros y artículos que solo podrás ver y escuchar allí. Si quieres, puedes seguir a diario a Cristina en www.cristinamitre.com y en sus redes sociales.Instagram thebeautymailFacebook Cristina Mitre ArandaX CristinamitreYouTube Cristina MitreWeb www.cristinamitre.com Hosted on Acast. See acast.comprivacy for more information.

3. El Podcast de Marian Rojas Estapé

Marian Rojas Estapé, médico y psiquiatra, nos ayuda en este podcast a entender aquellos aspectos fundamentales que afectan cada día a nuestra salud física y mental. Comprender es aliviar y así nos lo muestra desde su experiencia y conocimiento en cada episodio; en los que encontrarás consejos para vivir con más armonía a través del conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra conducta y de nuestro mundo emocional. Entenderás que puede existir una manera de acercarte al cómo hacer que te pasen cosas buenas’, aprenderás del cortisol, del sistema reticular, de la oxitocina, de la corteza prefrontal y tendrás las herramientas necesarias para que puedas identificar a las personas vitamina que te rodean. El Podcast de Marian Rojas Estapé, es un podcast en exclusiva en Spotify.Créditos: Guion y locución: Marian Rojas EstapéProducción: Editorial EspasaDirección: Sergio García Jáñez y Sara AyllónGrabación: Margot MartínEdición: José David Delpueyo (Sunne)

4. Finanzas Emocionales

Luego de una quiebra financiera que lo llevó a pasar de una vida de lujos a no tener dinero ni para un pasaje de bus; Jaime Jaramillo encontró un propósito de vida en eso que él llama atravesar el desierto: ayudarle a las personas a sanar sus finanzas y prosperar Este Podcast surge justamente de ahi, de la necesidad de que hablemos de plata, que aprendamos a jugarle al sistema para poder alcanzar nuestros sueños y no quedarnos atrapados en deudas y malos manejos financieros. Síguenos en finanzas.emocionales en Instagram y edúcate financieramente de una forma divertida, fácil y práctica.

5. Tu Desarrollo Personal

Desarrollo personal,espiritualidad,libertad financiera,emprender y liderazgo.

6. Conny Mendez

Hola!, Bienvenid. Que alegría me da saber que estas aquí. Este canal decidí crearlo para que juntos aprendamos el camino espiritual, de la mano de la Señora Conny Mendez, con sus maravillosas enseñanzas, como también el Maestro Emmet Fox y otros Grandes Maestros. Vamos a avanzar desde el conocimiento y enseñanzas que ellos nos dejaron de la mano de la Metafísica. Aprendiendo cada día un poco mas, como actúa nuestra mente, como es su comportamiento, como también aprendiendo que todos tenemos el Derecho Divino de Ser Sanos, Felices y Abundantes.

7. BRIAN TRACY. SEMINARIO FENIX

Brian Tracy con mas de 30.000 horas de estudio sobre el conocimiento humano le va a ayudar a comprenderse, a comprender a los que le rodean. y al mismo tiempo le mostrará el camino hacia el éxito en todos los aspectos de su vida.

8. Mi Mundo Mis Huellas Mi Verdad by Carolina Cruz

¡Hola! Soy Carolina Cruz, mamá, presentadora y empresaria Te doy la bienvenida a este espacio íntimo donde me abro completamente para compartir mi verdad. Aquí, me sumerjo en lo más profundo de mi ser para contar mi historia de vida. Acompáñame en este viaje de autodescubrimiento y empoderamiento, donde la honestidad y la vulnerabilidad son los protagonistas.

9. Aleja y La Grúa PODCAST

En este podcast vamos a aprender de la vida, vamos a hablar popo y vamos a contar un poco experiencias que tal vez nos ayuden a ser un poco mejores. En varios episodios vamos a tener invitados, en otros voy a estar con mi novia y en otros voy a estar yo solito. Asi que nada, muchas gracias si lo escuchan, nos vemos luego. DISPONIBLE TAMBIEN EN YOUTUBE!!!

10. Simulacro

Marcos Oliveira, uno de los padres de la inteligencia artificial, desaparece de forma misteriosa en Canarias y lo único que saben es que iba buscando una puerta. El escritor Santiago Álvarez recorre la última ruta que hizo el científico para intentar resolver el misterio pero, cuanto más lo busca, más perdido se encuentra en un laberinto entre la realidad y la simulación.Simulacro es un thriller psicológico especulativo creado por Julio Rojas (autor de 'Caso 63') y protagonizado por Isak Férriz, Mónica López y Alberto San Juan.Producido por El Extraordinario para Turismo de Islas Canarias y financiada con fondos Next Generation de la Unión Europea.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué son los podcasts

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Spotify)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.