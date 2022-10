Mateo Carvajal reveló las millonadas que reciben los influenciadores por su trabajo en redes sociales

Mateo Carvajal, influenciador colombiano. Foto: Instagram @mateoc17

Sobre su trabajo en las redes sociales como influenciador, Mateo Carvajal ha dado cuenta de no tener ningún reparo para hablar ampliamente del tema. De hecho, este martes 25 de octubre quiso dar respuesta a algunos de los interrogantes que sus seguidores le hicieron llegar por medio de Instagram y que tuvieron por enfoque el trabajo de los creadores de contenido en estas plataformas.

De este modo, una de las preguntas que recibió el paisa fue: “De los influenciadores que conoces, ¿quiénes son los que más ganan?”. Ante lo planteado, el también ganador del Desafío Súper Humanos Cap Cana (2017) no quiso revelar nombres, pero sí que habló de las nutridas sumas de dinero que algunos de sus colegas reciben en redes sociales como Facebook e Instagram.

“De los que yo conozco y que haya visto con mis propios ojos, depende de la red social, pero he visto en Facebook que se sacan 200 millones. Hay gente que se saca solamente en Facebook 70, 80, 90 palos, cada mes. Por Instagram es más complicado y es dependiendo del enfoque usted tenga, pero también he visto gente que se mete 150 millones de pesos mensuales, 100 millones mensuales, 70 millones”.

Mateo Carvajal revela las altas sumas de dinero que algunos influenciadores reciben por su trabajo en redes sociales

En este mismo sentido, hubo otro usuario que le manifestó a Carvajal su curiosidad por saber: “¿Cómo viven los influenciadores de las redes sociales?”, y bueno, en este punto en particular el creador de contenido se extendió en su respuesta.

“Les hablo de Instagram que es la red social que mejor conozco... es muy importante seleccionar el tipo de contenido de cómo quiere que a usted lo vean. Si mi intención son marcas muy grandes, empiezo a definir esos segmentos a través de lo que muestro, por ejemplo, categorías que me gusten: el ejercicio, deporte, me encanta ser papá y mostrar la vida con mi hijo; entonces ya tengo dos perfiles ... cuando una marca necesite una campaña y piense en alguien que sea papá joven, que le guste el deporte, piensen en vos por el trabajo que has venido presentando”.

Mateo Carvajal responde cómo viven los influenciadores de las redes sociales

Mateo Carvajal responde cómo viven los influenciadores de las redes sociales (Parte 2)

Pero más allá de hablar de la importancia de definir un tipo de contenido, Mateo Carvajal también resaltó lo fundamental de trabajar con alguien que conozca diferentes agencias y pueda mostrar el trabajo del influenciador y, de esta manera, también buscar las oportunidades no solo esperar a que lleguen.

“¿Usted cómo hace plata con Instagram? le toca esperar que lo contraten para una Historia o para un Reel. Lo otro, busque usted las oportundiades, consígase a alguien que trabaje con agencias para que puedan llevar tu trabajo y lo empiecen a mover a las diferentes marcas...”, explicó el influenciador, entre otras cosas.

Mateo Carvajal responde cómo viven los influenciadores de las redes sociales (Parte 3)

Mateo Carvajal reveló las críticas que le hacen en su familia por sus tatuajes:

En varias oportunidades Mateo Carvajal ha dado cuenta de las múltiples críticas que recibe en redes sociales por cuenta de sus tatuajes, pues el creador de contenido tiene marcada su piel con tinta en casi todo su cuerpo: rostro, cuello, brazos, manos, piernas, espalda, entre otras zonas.

Sin embargo, nunca se había referido a los comentarios negativos que ha recibido también de parte de sus familiares y de la “angustia” que sienten sus padres por lo tatuado que está. De este modo, el pasado miércoles 12 de octubre el deportista mostró que se había retocado los tatuajes que tiene en su rostro, posteriormente, sacó un espacio en sus redes sociales para hablar de lo que piensa su familia sobre su aspecto. Aquí el video:

Mateo Carvajal revela que en su familia “todavía sufren” por todos los tatuajes que se ha hecho

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO: