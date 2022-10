Sancionado Julio Comesaña: no estará en los partidos decisivos del Junior en la Liga Colombiana

Julio Comesaña no estará en partidos decisivos del Junior en la Liga Colombiana por sanción Foto: EFE

Una dura noticia recibió Junior FC previo al decisivo cierre de la fase todos contra todos en la Liga Colombiana. El equipo barranquillero, que debe ganar en los dos partidos que le restan para clasificar a los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay 2022-II, no podrá contar con las indicaciones de su entrenador, Julio Comesaña, tras recibir dos fechas de sanción en el más reciente boletín disciplinario emitido por el comité de la Dimayor.

La resolución 066, emitida el 19 de octubre del presente año, establece que el recién llegado Director Técnico deberá cumplir con dos fechas de sanción entre la fecha 19 y la fecha 20 de la Liga BetPlay. Esto indica que Comesaña se perdería los partidos contra Cortuluá en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla y el de la última fecha el 30 de octubre ante Jaguares en el estadio Jaraguay de la ciudad de Montería.

La causa de la sanción es por abandonar la zona designada para el cuerpo técnico durante el partido de la fecha 18 contra el Envigado FC, partido que terminó en derrota 2-0 en el Polideportivo del municipio antioqueño. Si bien Junior FC puede apelar la sanción del Comité Disciplinario es una realidad que se perderá el encuentro de la fecha 19. Baja sensible para los ‘tiburones’ teniendo en cuenta su situación actual en la tabla de posiciones.

El equipo de la ciudad de Barranquilla actualmente tiene 25 puntos tras 18 partidos jugados. Esto obliga a sumar los seis unidades en disputa para llegar a la cifra de 31 puntos que le den el cupo a los cuadrangulares finales. Atlético Nacional e Independiente Santa Fe son sus rivales inmediatos, sin embargo su ventaja positiva en los goles a favor lo pondría por encima de estos clubes. A esta dos fechas de sanción habrá que sumar la multa de dos millones de pesos impuesta.

Sobre lo acontecido con Julio Comesaña en Envigado y la expulsión, su asistente técnico, quien tendrá la obligación de dirigir al equipo en los próximo partido explicó:

“Fue una jugada en la que Sambueza estaba en el suelo y el asistente de ellos le dice cosas. Eso fue lo que hizo que el profe fuera al banco a decirles que no se metieran con el jugador. La regla dice que nosotros como cuerpo técnico no podemos invadir el banco contrario y por eso el árbitro lo expulsa. No pasó a mayores”.

Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay:

21 de octubre

La Equidad vs. Unión Magdalena

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win/Win+

Águilas Doradas vs. Envigado FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/Win+

22 de octubre

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

América de Cali vs. Deportivo Pasto

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+

Deportes Tolima vs. Millonarios FC

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+

Independiente Medellín vs. Jaguares FC

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win/Win+

23 de octubre

Patriotas FC vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win+

Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win+

Junior FC vs. Cortuluá

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+

Once Caldas DAF vs. Alianza Petrolera

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win+

