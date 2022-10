Cristina Hurtado advirtió a sus seguidores que están estafando con su imagen

Cristina Hurtado, presentadora colombiana. Foto: Instagram @crisshurtado

Frecuentemente se ven a varias figuras del entretenimiento nacional advirtiendo a sus seguidores y/o fanáticos sobre personas malintencionadas que usan su imagen o nombre para estafar por medio de las redes sociales. Uno de los casos más recientes es el de Cristina Hurtado.

Así las cosas, el pasado miércoles 19 de octubre la presentadora paisa acudió a sus Historias de Instagram para informar a su comunidad sobre estafadores que están usando su imagen, de este modo, replicó un video que está circulando en redes sociales y que aparentemente fue publicado por alguien llamado Cristian Bermúdez.

Esta persona habría tomado un video de la también empresaria en el que aparece bailando, pero le añadió el siguiente texto: “¿Eres madre soltera y no tienes trabajo?, te enseño cómo ganar dos millones semanales trabajando desde casa con una plataforma digital. Pagos directos a tu cuenta bancaria, te espero en el link de mi perfil”.

Ahora bien, al replicar dicho video, Hurtado escribió la siguiente alerta: “¡Esto es falso! ¡estas personas usan la imagen de nosotros para estafar!”. Paralelamente, también puso un gran sticker de la palabra “Falso” sobre el clip.

Aquí el video de lo compartido por Cristina Hurtado:

Cristina Hurtado advierte a sus seguidores de estafas que se están haciendo con su imagen

Por otro lado, no sobra mencionar que durante las primeras semanas de octubre fue el esposo de Cristina Hurtado, Josse Nárvaez, quien pasó un gran susto con sus redes sociales.

Para empezar, el presentador cordobés tuvo problemas para acceder a su Instagram por cuenta de lo que al parecer fue un intento de hackeo. De este modo, una vez el también actor pudo entrar a su perfil lo primero que hizo fue hablar del tema desde sus Historias de Instagram, fue así que comenzó por expresar:

“Jueput* susto el que he pasado, perdí la cuenta de Instagram, llevaba dos días sin poder acceder en el celular nuevo que uso, no me lo permitía y prendí uno viejito que tenía y lo he logrado. Estoy haciendo unas Historias de prueba, ojo porque esa vaina está bien rara, se está cayendo o no sé si intentaron hackearme, pues se jodieron porque aquí estoy”.

Más adelante, Narváez habló de mensajes extraños que empezó a recibir de una de sus cuentas de banco y que, además, su WhatsApp tampoco estaba funcionando bien.

Aquí el video completo de lo expresado por el también cantante en su momento:

Josse Narváez después de gran susto que pasó con sus redes: “No sé si intentaron hackearme, pues se jodieron porque aquí estoy”

Cristina Hurtado celebra los 10 meses de su hijo Mateo:

En diciembre de 2021 nació el tercer hijo de Cristina Hurtado y Josse Nárvaez, quien lleva por nombre Mateo. Entonces, en vista de que ahora en octubre el pequeño ajustó sus primeros diez meses de vida, la presentadora quiso festejarlo con la publicación de algunos videos en su cuenta de Insatagram con los que reunió varios de los momentos que ha pasado con su bebé, ya sea jugando con él, cuando empezó a gatear, compartiendo con sus hermanos mayores, entre otras cosas.

Al momento de compartir dichos clips, la presentadora paisa redactó como leyenda de uno de ellos: “¡Gracias a Dios por permitirme ser madre de nuevo! Gracias hijo mío por estos diez meses llenos de sonrisas, emociones y amor infinito. ¡Qué bendición tenerte mi principito!”.

No sobra mencionar que, con el nacimiento de Mateo, Cristina Hurtado vivió por tercera vez la experiencia de ser madre 16 años después de haber tenido a su segundo hijo, Juan José. Su promogénito es Daniel, de 21 años de edad.

